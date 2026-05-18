Giresun’da feci kaza: Otomobil yüzlerce metrelik yamaçtan yuvarlandı

Kaza, Güce ilçesine bağlı Sarıyer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak çay bahçelerinin bulunduğu yamaçtan aşağı sürüklendi. Defalarca takla atan araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede panik yaşandı.
Kazanın şiddetiyle aracın parçalandığı öğrenilirken, sürücünün ilk takla sırasında araçtan savrulduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede yaşayan vatandaşlar ise yolun dar ve riskli yapısına dikkat çekerek benzer kazaların zaman zaman yaşandığını ifade etti.
Öte yandan yaşanan kaza anı, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin yamaç boyunca taklalar atarak aşağı sürüklendiği anlar yer aldı.