18 Mayıs 2026 Pazartesi
22:27 Üsküdar Belediyesindeki rüşvet soruşturmasında 7 tutuklama
19:30 Mersin’de silahlı saldırı: 6 ölü, 8 yaralı
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine sonrası kapsamlı mesajlar: Muhalefete eleştiri, küresel kriz uyarısı ve “istikrar adası” vurgusu
19:21 A Milli Takım’ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı
AjansHaber Gündem Mersin’de silahlı saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde yaşanan olayda eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda ateş açan saldırgan, toplam 6 kişinin ölümüne, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Güvenlik güçleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Mersin’in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde gerçekleşen silahlı saldırı zincirinde 37 yaşındaki Metin Öztürk’ün, eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda rastgele ateş açarak çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

Eski eşini öldürüp kaçtı

Edinilen bilgilere göre olay, Çamlıyayla ilçesi DarıpınarıMahallesi’nde başladı. Saldırgan Metin Öztürk’ün, eski eşi Arzu Özden’i (32) silahla vurarak öldürdüğü, ardından 01 B 9171 plakalı araçla bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Lokantaya silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Saldırganın Tarsus ilçesi Kadelli Dörtler Mahallesi’ne geçerek Sabri Pan’a ait lokantayı hedef aldığı aktarıldı. Güvenlik kameralarına da yansıdığı belirtilen saldırıda iş yeri çalışanı Ahmet Ercan Can olay yerinde, işletme sahibi Sabri Pan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Farklı noktalarda saldırı: Can kaybı arttı

Kaçışını sürdüren saldırganın Kaburgediği Mahallesi’nde hayvan otlatan Yusuf Oktay’ı, ardından Yenimahalle’de evinin yakınında bulunan tır şoförü Abdullah Koca’yı silahla vurarak öldürdüğü kaydedildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.

8 yaralı, operasyon sürüyor

Saldırganın farklı noktalarda rastgele ateş açması sonucu 8 kişinin de yaralandığı ve çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Güvenlik güçlerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı, kaçan şüpheli Metin Öztürk’ün yakalanması için helikopter destekli operasyon başlatıldığı belirtildi. Mersin ve Tarsus genelinde jandarma ve polis ekiplerinin teyakkuza geçirildiği, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine sonrası kapsamlı mesajlar: Muhalefete eleştiri, küresel kriz uyarısı ve “istikrar adası” vurgusu
Bakan Fidan: “İsrail’in korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz”
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Rize’de 4 gollü beraberlik: Rizespor 2-2 Beşiktaş
Dışişleri Bakanı Fidan’dan İranlı mevkidaşı Arakçi ile kritik görüşme
Bakan Tekin’den Londra’da “eğitimde insan hakları ve yapay zeka” vurgusu
Bakan Kurum: “COP31 artık aksiyon gündemli olsun, uygulama COP’u olsun”
