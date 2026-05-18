Mersin’de silahlı saldırı: 6 ölü, 8 yaralı

Mersin’in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde gerçekleşen silahlı saldırı zincirinde 37 yaşındaki Metin Öztürk’ün, eski eşini öldürdükten sonra farklı noktalarda rastgele ateş açarak çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

Eski eşini öldürüp kaçtı

Edinilen bilgilere göre olay, Çamlıyayla ilçesi DarıpınarıMahallesi’nde başladı. Saldırgan Metin Öztürk’ün, eski eşi Arzu Özden’i (32) silahla vurarak öldürdüğü, ardından 01 B 9171 plakalı araçla bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Lokantaya silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Saldırganın Tarsus ilçesi Kadelli Dörtler Mahallesi’ne geçerek Sabri Pan’a ait lokantayı hedef aldığı aktarıldı. Güvenlik kameralarına da yansıdığı belirtilen saldırıda iş yeri çalışanı Ahmet Ercan Can olay yerinde, işletme sahibi Sabri Pan ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Farklı noktalarda saldırı: Can kaybı arttı

Kaçışını sürdüren saldırganın Kaburgediği Mahallesi’nde hayvan otlatan Yusuf Oktay’ı, ardından Yenimahalle’de evinin yakınında bulunan tır şoförü Abdullah Koca’yı silahla vurarak öldürdüğü kaydedildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.

8 yaralı, operasyon sürüyor

Saldırganın farklı noktalarda rastgele ateş açması sonucu 8 kişinin de yaralandığı ve çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Güvenlik güçlerinin bölgede geniş güvenlik önlemleri aldığı, kaçan şüpheli Metin Öztürk’ün yakalanması için helikopter destekli operasyon başlatıldığı belirtildi. Mersin ve Tarsus genelinde jandarma ve polis ekiplerinin teyakkuza geçirildiği, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü kaydedildi.