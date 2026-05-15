Tekirdağ’da helikopter ve dron destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Tekirdağ’ın Aydoğdu Mahallesi’nde belirlenen adreslere helikopter ve dron destekli operasyon düzenlendi.

Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 9 kilo 821 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 468 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 15 bin 659 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 258 bin lira ele geçirildi.

16 şüpheli tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 20 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.