AjansHaber Yaşam Tekirdağ Ramazan Çöreğine coğrafi işaret tescili verildi

Tekirdağ Ramazan Çöreğine coğrafi işaret tescili verildi

Tekirdağ’ın geleneksel lezzetlerinden “Tekirdağ Ramazan Çöreği”, yürütülen çalışmalar sonucunda coğrafi işaret tescili alarak kentin gastronomi değerleri arasındaki yerini aldı. Yıllardır özellikle Ramazan ayında sofralarda yer alan ve şehirle özdeşleşen bu çörek, artık Tekirdağ’a özgü, tescilli bir ürün olarak kabul ediliyor.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(İHA)
Tekirdağ Ramazan Çöreğine coğrafi işaret tescili verildi

Şehrin mutfak kültürünü korumak, yerel lezzetleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yapılan başvurunun sonuçlanmasıyla Tekirdağ Ramazan Çöreği, coğrafi işaretle koruma altına alındı. Bu sayede hem ürünün özgün tarifinin korunması hem de Tekirdağ’ın gastronomi turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

“Trakya Bölgemizde toplam 37 coğrafi işaret tescilli ürünümüz bulunuyor”

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise bölge genelinde coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu tescil, ürünün katma değerini artırırken bölge turizmine de doğrudan katkı sağlayacak. Trakya bölgemizde coğrafi işaretlerle ilgili artan farkındalığın yanı sıra ajansımızın diğer hedefi coğrafi işaretli ürün üreticileri ile satım alım heyetlerini buluşturmak, ürünlerin restoran menülerinde yerini almasını sağlamaktır. Biz bu kapsamda geliştirilecek her türlü projede iş birliği yapmaya hazırız. İçinde bulunduğumuz Mart 2026 itibariyle Edirne'de 15, Tekirdağ'da 14 ve Kırklareli'nde 8 olmak üzere Trakya Bölgemizde toplam 37 coğrafi işaret tescilli ürünümüz bulunuyor. Bölge genelinde devam eden 14 başvurumuz ile Trakya'nın gastronomik mirasını kayıt altına alma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre alınan bu tescille birlikte; çöreğin orijinal tarifi ve yapım teknikleri kayıt altına alındığı için aslına uygun üretim garanti edilecek. Marka değeri artan ürün yerel esnafın ve fırıncıların kazancına katkı sağlayacak.

