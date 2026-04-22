GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
20:36 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Londra’ya gidiyor
19:34 NATO’dan Türk paraşütçülere övgü dolu paylaşım
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti
18:10 Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
17:59 Uraloğlu: “Türkiye’de net olarak bir jet yakıtı problemi yok”
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi
15:01 CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı
14:46 AKOM uyardı: İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı
Dr. Öğr. Üyesi Zahiroğlu: "Romatolojik hastalıklarda geç kalınan tedavi, öz bakım becerilerinin kaybına yol açabilir"

Medicana International Samsun Hastanesi Romatoloji kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Zahiroğlu, romatolojik hastalıkların önemli bir sağlık problemi olduğunu ve erken tedavi edilmediğinde kas ve eklemlerde kalıcı hasara neden olarak hastaları öz bakımını gerçekleştiremeyecek duruma getirebileceğini ifade etti.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(İHA)
Romatolojik hastalıklarla ilgili bilgilendirmede bulunan Romatoloji kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Yeliz Zahiroğlu, bazı romatolojik hastalıkların yıllar sonra tanı alabildiğini belirterek, "İltihaplı romatizmal hastalıklarda tanı gecikmesi halihazırda yaşanan çok önemli bir sorun. Çünkü iltihaplı romatolojik hastalıklar hem eklemlerde hem kaslarda hem de eklemlerde kalıcı hasar bırakabilen hastalıklar. Erken tanı alındığında hastalarımız bunlardan kurtulabilmekte. Örneğin ankilozan spondilitte tanı gecikmesi 8 yıla kadar uzayabiliyor. Bu, iltihaplı bir omurga romatizmasıdır ve kalıcı kamburluğa neden olur. Romatoid artritte tanı gecikmesi 2 yıla kadar uzayabiliyor. Burada da özellikle el eklemlerinde ve diğer eklemlerde kalıcı hasar gelişebiliyor ve hastanın öz bakımını yapamayacak kadar engellilik yaşamasına sebep olabiliyor. Bazen tekerlekli sandalye ihtiyacına kadar uzayabiliyor. Psöriyatik artrit dediğimiz sedef romatizmasında ise tanı gecikmesi 3 yıla kadar uzayabiliyor. Bu hastalarda da yine aynı şekilde eklem hasarı ve kalıcı engellilik gelişebiliyor. Zamanında tanı koyduğumuzda, ilk semptomlar çıktığında tedaviye başladığımızda ise bu engellilikleri engelleyebiliyoruz." dedi.

“Bütün gece uyumamışım da dayak yemiş gibi hissediyorum”

Tanı gecikmesinin sebeplerini sıralayan Dr. Öğr. Üyesi Zahiroğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"İltihaplı romatizmal hastalıklarda tespitler bazen diğer durumlarla çok karışır. Örneğin ellerde şişlik, ayaklarda şişlik olması zorlanmaya bağlı olarak düşünülebilir. Ankilozan spondilitte gördüğümüz bel ağrısı, ‘zaten fıtığım var ağrıyor', ‘zaten çok ayakta kaldım ondan dolayı ağrıdı', ‘zorlandım, yoruldum ondan dolayı ağrıdı' gibi sebeplerle ertelenebiliyor. Hem hastalarımız hem de bazen sağlık kuruluşlarında öncelikle bunlara bağlanabiliyor. Aynı zamanda sabah tutukluğu çok önemli. Sabah tutukluğu da yorgunlukla karıştırılabiliyor. Romatolojik hastalıklarda bazı hastalar sabah uyandıklarında ‘bütün gece uyumamışım da dayak yemiş gibi hissediyorum’ şeklinde ifadeler kullanabiliyor. Ama aslında bir sabah tutukluluğundan bahsetmek istiyorlar. Bunu durumu iyice sorguladığımızda bunun bir sabah tutukluluğu olduğunu ve iltihaplı romatolojik bir hastalığın belirtisi olduğunu anlayabiliyoruz." 

 “Erken tedavi hasar gelişmesini engelleyebiliyor”

Erken tedavinin önemini de vurgulayan Zahiroğlu, "Tedavide fırsat penceresi çok önemli. Henüz engellilik ve hasar gelişmediyse uygun tedavi, uygun hastalıkta ve uygun hastaya verildiğinde hastalıkta ciddi oranda gerileme oluyor. Hastanın yaşam kalitesini yükseltebiliyoruz. Hasar gelişmesini engelleyebiliyoruz. Tıpkı normal insanlar gibi yaşıyorlar; hastalık yokmuş gibi. Ama tedavi alarak. Tedavide de şu önemli: Tedaviyi alıp hastanın ortadan kaybolmaması gerekir. Çünkü ilk tedavide verilen bazı ilaçların ikinci kontrolde kesilmesi gerekebiliyor. İlaç düzeninin kullanılmasında mutlaka hekime danışılarak, hekim tavsiyesiyle başlanıp yine hekim tavsiyesiyle kesilmesi gerekir.” diye konuştu.

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.