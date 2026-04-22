CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan hakkında sürdürülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, görevden uzaklaştırma kararına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“'İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.”