20:36 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Londra’ya gidiyor
19:34 NATO’dan Türk paraşütçülere övgü dolu paylaşım
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti
18:10 Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
17:59 Uraloğlu: “Türkiye’de net olarak bir jet yakıtı problemi yok”
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi
15:01 CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı
14:46 AKOM uyardı: İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı
AjansHaber Gündem CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Uşak’ın Eşme ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Tozan’ın, yürütülen bir adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan hakkında sürdürülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, görevden uzaklaştırma kararına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“'İcbar Suretiyle İrtikap, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Eşme Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/15 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.”

AKOM uyardı: İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı
Merkez bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı: Değişim yok
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Türk futbol tarihinde bir ilk: Bursaspor tüm profesyonel liglerde şampiyon oldu
Bakan Tekin’den okullarda güvenlik mesajı: "Velilerimiz müsterih olsun"
Bakan Fidan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
