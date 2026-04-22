AKOM uyardı: İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı

AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı.
Kentte cuma gününe kadar aralıklarla yağış geçişlerinin süreceği, sıcaklıkların 12-16 derece aralığında mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bugün ise yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yer yer kuvvetli şekilde görüleceği öngörülüyor.
Hafta sonu itibarıyla havanın büyük ölçüde güneşli olması, sıcaklıkların ise 20 derece civarına yükselmesi bekleniyor.
AKOM, beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.