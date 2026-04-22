20:36 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Londra’ya gidiyor
19:34 NATO’dan Türk paraşütçülere övgü dolu paylaşım
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti
18:10 Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü
17:59 Uraloğlu: “Türkiye’de net olarak bir jet yakıtı problemi yok”
15:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi
15:01 CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı
14:46 AKOM uyardı: İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara temasları kapsamında Türkiye’de bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştü. Görüşmede, ittifakın savunma politikaları ve bölgesel güvenlik başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Beştepe’deki kritik görüşme öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayrı ayrı temaslarda bulundu. Bu görüşmelerde, Türkiye’nin NATO içindeki rolü, terörle mücadelede iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakanlar düzeyindeki temaslarını tamamlayan Rutte, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Beştepe’ye geçti.

Külliye’de kritik gündem

NATO Genel Sekreteri Rutte’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan tarafından kabul edildiği görüşmede Temmuz ayında yapılması planlanan NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum ve ittifakın güney kanadına ilişkin güvenlik meselelerinin masada olması bekleniyor.


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya’yı Külliye’de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya’yı Külliye’de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ADF’de yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ADF’de yoğun diplomasi trafiği
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Türk futbol tarihinde bir ilk: Bursaspor tüm profesyonel liglerde şampiyon oldu
Türk futbol tarihinde bir ilk: Bursaspor tüm profesyonel liglerde şampiyon oldu
CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı
CHP’li Eşme Belediye Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı
AKOM uyardı: İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı
AKOM uyardı: İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı
