Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Beştepe’deki kritik görüşme öncesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ayrı ayrı temaslarda bulundu. Bu görüşmelerde, Türkiye’nin NATO içindeki rolü, terörle mücadelede iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakanlar düzeyindeki temaslarını tamamlayan Rutte, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Beştepe’ye geçti.

Külliye’de kritik gündem

NATO Genel Sekreteri Rutte’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan tarafından kabul edildiği görüşmede Temmuz ayında yapılması planlanan NATO zirvesinin hazırlıkları, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum ve ittifakın güney kanadına ilişkin güvenlik meselelerinin masada olması bekleniyor.



