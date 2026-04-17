Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ADF’de yoğun diplomasi trafiği

Erdoğan, diplomasi temaslarının ilk ayağında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın başta olmak üzere üst düzey isimler katıldı. Görüşmede Türkiye-Pakistan ilişkilerinin yanı sıra İran’daki ateşkes süreci ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin özellikle enerji, ticaret ve savunma alanlarında güçlendirilmesi konusunda kararlılık vurgulandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran merkezli gelişmelerle başlayan süreçte Türkiye’nin ilk günden itibaren barıştan yana bir tutum sergilediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın ateşkesin sağlanmasındaki katkılarını takdir ettiğini belirterek, İran’da kalıcı istikrar sağlanana kadar ateşkesin devamı için çaba göstereceklerini dile getirdi. Yaşanan sürecin, bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden inşa edilmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının forum kapsamındaki yoğun temaslarından memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, Gazze’deki ateşkesin korunması ve güçlendirilmesinin kritik önemde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözüm vurgusunu yineledi

Bölgedeki gelişmelerin Filistin meselesini geri plana atmaması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, iki devletli çözüm sürecinin önemini yineledi.Erdoğan ayrıca Pakistan’ın istikrar ve refahının Türkiye açısından değerli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın komşularıyla yaşadığı sorunları diyalog yoluyla çözme çabalarına Türkiye’nin desteğinin süreceğini ifade etti.

Antalya’daki diplomasi trafiği, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan görüşmeyle devam etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Görüşmede, bölgesel normalleşme ve istikrar başlıkları ele alındı.