Gazze’de iki tıp öğrencisinden umut veren adım: Harabeye dönen kütüphane yeniden kuruldu

Gazze’de süren yıkım ve zorlu koşullara rağmen iki tıp öğrencisi, İsrail saldırılarında ağır hasar alan bir cami kütüphanesini kendi imkanlarıyla yeniden ayağa kaldırdı. Enkaz haline gelen yapı, gençlerin kararlı çalışmasıyla tekrar ilim yuvasına dönüştü.

Saldırılar sırasında büyük ölçüde tahrip olan ve bölgenin önemli kültürel noktalarından biri olan kütüphane, öğrencilerin günler süren emeğiyle onarıldı. Yıkıntılar arasından çıkarılan kitaplar tek tek temizlenerek yeniden tasnif edildi ve raflara yerleştirildi.

Gençlerin bu çabası, Gazze’de eğitimin ve kültürel mirasın korunmasına yönelik mücadelenin simgelerinden biri haline geldi. Bölge halkı için moral kaynağı olan bu girişim, zor şartlara rağmen bilginin ve dayanışmanın ayakta kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Kütüphanenin yeniden faaliyete geçirilmesiyle birlikte, öğrenciler ve bölge sakinleri için önemli bir eğitim alanı da yeniden kazanılmış oldu. Bu anlamlı çalışma, Gazze’de umudun ve direncin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.



