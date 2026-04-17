Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Vali gözaltına alındı

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi:
Başsavcılık, İçişleri Bakanlığına resmi yazı göndererek idari yönden de gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti. Sonel, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ’da gözaltına alındı.

Operasyon genişledi: 13 şüpheli gözaltında

Soruşturma süreci, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyonla hız kazandı.

Operasyon kapsamında, Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Elde edilen deliller doğrultusunda, dönemin valisi Sonel’in Türk Ceza Kanunu Madde 281 kapsamında suç işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu belirtildi. 

Dosya İçişleri Bakanlığına gönderildi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosya, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletildi.

Gönderilen yazıda, suç tarihinde vali olarak görev yapan Sonel hakkında idari yönden gereğinin yapılması için tüm belgelerin sunulduğu ifade edildi.

Mevcut mevzuata göre vali ve kaymakamların kişisel suçlarına bakma yetkisinin, bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılığına ait olduğu hatırlatılarak sürecin Erzurum’da yürütüleceği bildirildi.

Hastane kayıtları iddiası inceleniyor

Soruşturmanın bir diğer boyutunda ise hastane kayıtlarının silindiği yönündeki iddialar gündeme geldi.

Sağlık Bakanlığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında ortaya atılan bu iddialar üzerine inceleme başlattı ve müfettiş görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.


 

