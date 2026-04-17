AjansHaber Spor Fenerbahçe, son dakika golüyle liderlik şansını kaçırdı: Fenerbahçe 2-2 Rizespor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında evinde ağırladığı Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi:
Chobani Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, konuk ekip Rizespor 47. dakikada Ali Sowe’un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 

Baskısını artıran Fenerbahçe, 80. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Beyaz noktada topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 1-1’e getirdi. Sarı-lacivertliler, 86. dakikada bu kez Kerem Aktürkoğlu ile bir gol daha bularak maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. 

Maçın sonucunu belirleyen gol ise 90+8. dakikada Rizesporlu Sagnan’dan geldi ve mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Ligde üç maç sonra puan kaybeden Tedesco’nun ekibi, puanını 67’ye yükseltirken lider Galatasaray ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 1’e indirdi. Rizespor ise puanını 37’ye çıkardı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak dev derbide Galatasaray’a konuk olacak. Rizespor ise Kayserispor deplasmanında sahaya çıkacak.

Kırmızı kart çıktı

Karadeniz ekibi, 72. dakikada Samet Akaydin'ın gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Talisca gollerine devam ediyor

Fenerbahçe’nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, gol serisini sürdürdü. 

Maçın 80. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde 16. golüne ulaştı. 

Talisca, tüm kulvarlarda ise 24 gole ulaştı.

