Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı: Göztepe 1- Galatasaray 3

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, Göztepe’ye konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 5. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 19. dakikada Allan’ın kendi kalesine attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Göztepe, 50. dakikada Juan ile farkı bire indirdi. Ancak Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, 75. dakikada sahneye çıkarak maçın skorunu tayin etti. Karşılaşma, Galatasaray’ın 3-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 67'ye yükseltti ve 4 puan farkla liderliğini sürdü. Göztepe 46 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Lucescu için saygı duruşu

Maç öncesi hayatını kaybeden A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Galatasaraylı futbolcular sahaya Lucescu için, "Seni unutmayacağız" pankartıyla çıktı.