Türk bayrağına saygısızlık yapan şüpheliye adli işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına yönelik saygısızlık içeren görüntüler paylaşan şüpheli hakkında harekete geçti. Yapılan titiz dijital incelemeler ve takip çalışmaları sonucunda, söz konusu paylaşımı yapan kişinin kimliği kısa sürede tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal medyada infial yaratan görüntülere ilişkin yürütülen teknik incelemeler kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişinin 15 yaşındaki I.N.B. olduğu tespit edildi.

“Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak” suçundan adli işlem başlatıldı

Kimliği tespit edilen şüpheli I.N.B. hakkında, “Devletin egemenlik alametlerini aşağılamak” suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet birimleri, milli değerlere yönelik bu tür eylemlere karşı dijital ortamda yürütülen takibin kararlılıkla ve taviz verilmeden sürdürüleceğini bildirdi.

259 URL adresine erişim engeli

Adli sürecin yanı sıra, söz konusu hakaret içerikli görüntülerin dijital mecralarda yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla da kapsamlı bir çalışma başlatıldı.Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) görüntülerin yer aldığı 259 URL adresi bildirilerek erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu.

