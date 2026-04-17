Süper Lig’de son viraj: Şampiyonluk düğümü derbide çözülebilir

Ligin bu kritik bölümünde alınan her puan artık yalnızca haftalık sonuçları değil, doğrudan şampiyonluk ihtimalini belirler hale geldi. Üç takımın da yarışın içinde kalması, sezonun final düzlüğünü son yılların en çekişmeli dönemlerinden biri haline getirdi.

Aslan evinde yara aldı

Haftaya lider giren Galatasaray, RAMS Park’ta konuk ettiği Kocaelispor karşısında öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla 68 puana yükselen sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürse de takipçileriyle arasındaki makasın daralmasına engel olamadı.

Galatasaray’ın kalan 5 haftalık fikstüründe Gençlerbirliği (D), Fenerbahçe (E), Samsunspor (D), Antalyaspor (E) ve Kasımpaşa (D) karşılaşmaları bulunuyor. Özellikle Fenerbahçe derbisi, sezonun kaderini belirleyecek en kritik viraj olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe vites yükseltti

Haftanın en karlı takımı ise Fenerbahçe oldu. Kayserispor deplasmanından 4-0’lık net bir galibiyetle dönen sarı-lacivertliler, puanını 66’ya çıkararak lider Galatasaray ile farkı 2’ye indirdi. Son haftalardaki skorer oyunuyla dikkat çeken Fenerbahçe, ligin bitimine 5 hafta kala rehavete kapılmadan zirve takibine devam ediyor.

Fenerbahçe’nin kalan programında Rizespor (E), Galatasaray (D), Başakşehir (E), Konyaspor (D) ve Eyüpspor (E) maçları yer alıyor. Bu süreçte özellikle RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray derbisi, şampiyonluk yarışının yönünü belirleyecek en kritik karşılaşma olarak görülüyor.

Trabzonspor yarıştan kopmuyor

Zirvenin üçüncü ortağı Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönmesine rağmen 64 puanla matematiksel ve psikolojik takibini sürdürüyor. Bordo-mavililer, ilk iki sıradaki takımların birbirleriyle oynayacağı kritik haftalarda hata yapmadan zirveye ortak olmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor’un kalan 5 haftalık fikstüründe Başakşehir (E), Konyaspor (D), Göztepe (E) Beşiktaş (D), Gençlerbirliği (E) maçları yer alıyor. Özellikle Beşiktaş deplasmanı, Karadeniz ekibinin yarıştaki konumunu belirleyecek en zorlu maçlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Bu sene şampiyonu derbi belirleyecek

Ligde şampiyonluk düğümünün 31. haftada oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde çözülmesi bekleniyor. Puan farkının 2’ye kadar gerilemesiyle birlikte bu dev randevu, sıradan bir derbi olmanın ötesine geçerek doğrudan şampiyonluk yarışını belirleyecek bir karşılaşma haline geldi.

