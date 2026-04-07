Rumen teknik direktör Mircea Lucescu 80 yaşında vefat etti

Romanya Futbol Federasyonu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan teknik direktör Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Romanya Futbol Federasyonu, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de mutlak bir efsane olarak kalacak olan Mircea Lucescu’nun vefatı üzerine sonsuz üzüntülerini dile getiriyor." denildi.

Federasyon, ülkedeki liglerde Mircea Lucescu’nun anısına maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

2024 yılından bu yana Romanya Milli Takımı’nda ikinci dönemini sürdüren Lucescu, sağlık durumu iyi olmamasına rağmen 26 Mart’ta İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta Türkiye ile Romanya arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında sahaya çıkmıştı.

Rumen çalıştırıcı, Romanya'nın Slovakya ile 31 Mart'ta oynayacağı hazırlık maçı öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınmıştı.

Lucescu’nun Türk futbolundaki kariyeri

Rumen teknik adam, 2000-2002 yıllarında Galatasaray, 2002-2004 yıllarında Beşiktaş, 2017-2019 yıllarında da A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

Galatasaray ile 2000 UEFA Süper Kupa ve 2001-2002 Süper Lig, Beşiktaş ile 2002-2003 Süper Lig şampiyonluklarını kazandı.

Milli takımın başında 17 maça çıkan deneyimli teknik adam, 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetin ardından 11 Şubat 2019’da sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Lucescu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden milli takım kadrosundaki oyunculardan Merih Demiral, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Zeki Çelik'e ilk kez şans veren teknik direktör oldu.

En çok kupa kazanan 3. teknik direktör

35 kupa ile kariyerini taçlandıran Lucescu, dünyanın en başarılı teknik direktörleri arasında ayrı bir yere sahipti. 49 kupa şampiyonluğu yaşayan İskoç Alex Ferguson ve 37 kupa zaferi bulunan İspanyol Pep Guardiola'nın ardından, Lucescu listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Romanya Milli Takımı’nı da çalıştıran Lucescu, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 8 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası zaferi yaşadı.

Bakan Osman Aşkın Bak’tan Lucescu için başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Galatasaray ile Beşiktaş kulüplerimizin de teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu'nun ailesine, yakınlarına ve Romanya Futbol Federasyonuna başsağlığı diliyorum."

TFF'den Lucescu için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın ve Romanya Milli Takımının eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir; ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı dileriz. Sayın Mircea Lucescu'nun Türk futboluna gerek milli takım gerekse kulüp düzeyinde yapmış olduğu katkılar hiçbir zaman unutulmayacak ve daima övgüyle anılacaktır."