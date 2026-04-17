AjansHaber Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yoğun diplomasi trafiği

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yoğun diplomasi trafiği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da Senegal ve Gürcistan meclis başkanlarıyla bir araya gelirken Lüksemburg temaslarında NATO iş birliği, Orta Koridor, ticaret hedefleri ve bölgesel barış vurgusu yaptı. Görüşmelerde Filistin meselesi, Ukrayna savaşı ve küresel istikrar da gündeme geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yoğun diplomasi trafiği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Senegal Meclis Başkanı Ndiaye ile İstanbul’da görüştü. Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezinde yapılan görüşmede Türkiye–Senegal ilişkilerinin tüm alanlarda “mükemmel düzeyde” ilerlemesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik adımlara hazır olduklarını ifade etti.

Lüksemburg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye–Lüksemburg ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. 

Kurtulmuş, NATO müttefiki iki ülkenin özellikle savunma başta olmak üzere tüm alanlarda iş birliğini güçlendirmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın adil bir şekilde sona erdirilmesi için başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba ortaya koyduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısında Türkiye’nin diplomasiyi önceleyen, barış odaklı müzakereler yürüttüğünü ifade etti.

İsrail’in bölgedeki saldırgan politikalarına karşı uluslararası toplumun daha etkin bir tutum alması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında geçen yıl düzenlenen Yüksek Düzeyli Konferans’ta Lüksemburg’un da aralarında bulunduğu 11 Batılı ülkenin Filistin’i tanımasının, iki devletli çözümün korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Lüksemburg’un Filistin meselesine yönelik yaklaşımını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Gürcistan

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gürcistan Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili ile de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye–Gürcistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Kurtulmuş, Kafkaslar’da barış ve istikrarın önemine dikkat çekerek, bu doğrultuda ortak çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye–Gürcistan–Azerbaycan üçlü iş birliği mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, Ermenistan’ın da sürece dahil edilmesiyle bölgede kalıcı barış ve istikrara yönelik daha kapsamlı çalışmalar yürütülebileceğini ifade etti.

İkili ticaret hacminin hedeflenen 5 milyar dolara ulaştırılması için ortak çabaların artırılmasının önemine dikkat çeken Kurtulmuş, Orta Koridor’un hem bölgesel hem de küresel ticaret ile uluslararası barış açısından stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Türkiye ile Gürcistan’ın da yer aldığı coğrafyada yaşanan çatışmalara dikkat çeken Kurtulmuş, Karadeniz, Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Kafkaslar’da barışın ve kalıcı istikrarın sağlanmasının önemine işaret ederek, tesis edilecek istikrar ortamının ekonomik refahın artmasına katkı sunacağını ifade etti.

Gürcistan Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili ise PAB 152’nci Genel Kurulu kapsamında Türkiye’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye’de yaşanan okul saldırısında hayatını kaybedenler için Türk halkına taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Sekreteri Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Jabre ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB Genel Sekreteri Chungong ve Genel Kurul Sekreteri Jabre ile görüştü
Adana merkezli dev operasyon: 22 ilde bahis ve kara para ağına darbe
akistan’da diplomasi trafiği: ABD ve İran heyetleri aynı masada
8 ilde fuhuş ve suç örgütü operasyonu: 20 şüpheli tutuklandı
7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
Telegram’da skandal mesajlar: Okul saldırılarını övüp yeni hedefler paylaştılar
591 hesaba işlem: Saldırılar sonrası dezenformasyona geçit yok
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Büyükelçi Barrack: “Türkiye, bölgede etkin şekilde işleyen tek NATO üyesi aktör”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı
