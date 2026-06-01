Galatasaray’da Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı

Galatasaray Kulübünde 23 Mayıs’ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek ve yönetimi, mazbatalarını aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen törende, olağan seçimli genel kurul divan heyeti tarafından mazbatalar takdim edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte üst üste 3, toplamda ise 4. kez başkanlık görevine seçilen Dursun Özbek’e mazbatasını genel kurul divan başkanı Ahmet Kemal Kumkumoğlu verdi.

Törende daha sonra yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurullarında görev alan üyelere mazbataları sunuldu.

“Daha iyisini yapmak zorundayız”

Mazbata töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan Dursun Özbek, yeni dönemde yönetim kurulu olarak önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

Galatasaray camiasının geride kalan dönemde yapılan çalışmalara destek verdiğini vurgulayan Başkan Özbek, "2022'den beri benim başkanlığımda yönetim kurulları oluşturduk. Geçtiğimiz 4 sene içinde yaptığımız işler, genel kurul tarafından beğenildi. 2026-2028 dönemi için de bu göreve layık görüldük. Bu bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Daha iyisini yapmak zorundayız. Bu amaçla geliyoruz. Geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha iyisini yapacağız. Ben, bugüne kadar Galatasaray camiasının bize verdiği desteğin devam etmesini istiyorum. Onların desteğine ihtiyacımız var. 2026-2028 döneminin Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özbek’in yeni dönem listesi

Başkan Özbek’in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurullarının asıl ve yedek üye listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.