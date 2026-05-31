A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: “Hedefimiz gruptan en iyi şekilde çıkmak”

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda adım adım ilerleyerek hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti.

İtalyan teknik adam ile milli futbolcular Ozan Kabak ve Deniz Gül, ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürdüğü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Herkesi çok iyi ve motive gördüm”

Turnuva hazırlıklarını değerlendiren Montella, kamp sürecinin verimli geçtiğini, oyuncuların genel durumundan memnun olduğunu ancak kadro tercihleri konusunda zor kararlar almak durumunda kalacaklarını ifade etti.

Turnuvaya sıkı şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Montella, "Keyifli hafta oldu. Her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ufak bir korku yaşadık. Normale döndü. Antrenmanlara başlayabilir. Acele etmiyorum. Riske girmek istemiyoruz. Mustafa Eskihellaç da ufak bir sakatlık geçirdi. Durumunu takip ediyoruz. Arda'yı çok iyi gördüm. Kenan da o şekilde. Ferdi'nin durumunu takip altındayız. Herkesi çok iyi ve motive gördüm. Ancak kadrodaki bazı arkadaşlarımız bizimle olamayacak. Benim için zor bir gün olacak. Futbol bu. Maalesef bazı kararları vermek durumunda olacağız." dedi.

“Hedefimiz gruptan en iyi şekilde çıkabilmek”

Avustralya, Paraguay ve ABD’nin yer aldığı grubun dengeli olduğunu dile getiren İtalyan teknik adam, Dünya Kupası’nda büyük hedefler taşıdıklarını ancak turnuvaya adım adım bakacaklarını vurguladı.

Montella, gruba ve hedeflerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hayalperest bir insanım. Büyük hedefleri olan biriyim. Bu, DNA'mda var. Her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Hedefimiz gruptan en iyi şekilde çıkabilmek ve sonra da adım adım ilerleyebilmek. Dengeli rakiplerle karşılaşacağız. Futbol bir enstantane oyunudur. Bir anlık reaksiyonla her şey değişebilir. Adım adım ilerleyerek en iyi şekilde hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız."

Hazırlık maçlarında farklı isimler sahada olacak

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ve Venezuela ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Montella, hazırlık maçı rakiplerinin farklı futbol kültürlerini temsil ettiğini ve seçimlerin turnuvadaki rakiplere göre yapıldığını söyledi.

İtalyan teknik adam, hazırlık maçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon. Her ülke farklı bir futbol kültürüne sahip. Hazırlık maçında karşılaşacağımız Kuzey Makedonya'nın Avustralya'ya benzer futbol oynadığını tespit ettiğimiz için tercih ettik. Venezuela, Güney Amerika takımı. Farklı bir kültür. Bu tarz seçimlerde rakiplerimize göre karar alıyoruz. Yarın Kuzey Makedonya ile yapacağımız maçta farklı isimleri sahada göreceğiz. Her şey bir oyun metoduna bağlı olacak. Hazırlık maçlarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip başarılı sonuçlar almak istiyoruz."