Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım: “İki santraforu bu hafta açıklarız”

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kongre üyeleri ve sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.

İzmit’teki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, Fenerbahçe’de 12 yıldır süren başarısızlık dönemini sonlandırmak için kendisi ve ekibinin göreve hazır olduğunu söyledi.

“Fenerbahçeli ruhunu Samandıra’dan tribünlere taşıyacağız”

Seçilmeleri halinde Fenerbahçe’de yeniden güçlü bir camia ruhu oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunun için de hepimizin kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırarak birlik ve beraberlik içerisinde, Samandıra'da önce futbolculardan başlayarak Fenerbahçeli ruhunu orada yaratıp, sonra stada taşıyarak bütün tribünlerde bu ruhun yeniden canlanmasını sağlayarak, camiaya bunu aşılayarak, camianın bunu kabullenmesiyle hep beraber bu sene inşallah istediğimiz şampiyonluğu, seçilirsek söz veriyorum yerine getireceğiz."

Avrupa’da mücadele etmeyi ve Şampiyonlar Ligi atmosferini yeniden yaşamayı özlediklerini dile getiren Yıldırım, bu hedef doğrultusunda tüm hazırlıkları yapacaklarını, 5-10 yıllık vizyon programları oluşturacaklarını ifade etti.

Takım yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Fenerbahçe’nin sahada daha güçlü ve hücum odaklı bir kimliğe kavuşacağını belirterek, "Güçlü bir lideriniz var. Rahat olun. İyi bir takım kuracağız. Yıldız oyuncu, şu oyuncu meselesi yok. Önce iyi bir takım olması lazım. Geri pas yapmayan, ileriye oynayan bir takım yapacağız. Rahat olun." dedi.

"Şampiyonlar Ligi’ne hazır bir takım yaratacağız"

Bir taraftarın, "Son dönemde ligde ve Avrupa'da elle tutulur başarı elde edemedik. Sizin bunu değiştirmenizi istiyoruz." şeklindeki sözleri üzerine Yıldırım, öncelikli hedeflerinin Şampiyonlar Ligi elemelerine hazır bir kadro kurmak olduğunu söyledi.

Yıldırım, Avrupa hedefiyle ilgili takvimlerini paylaşarak, "Biz önce 21-22 Temmuz'da başlayacak Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım yaratacağız. Onunla Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Sonra da şampiyonluğa oynayacağız." ifadelerini kullandı.

"20-25 Haziran'a kadar her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz"

Futbol takımındaki eksikleri gördüklerini ve gerekli takviyelerle kadroyu daha iyi seviyeye getirebileceklerini anlatan Yıldırım, transfer çalışmalarında önemli mesafe aldıklarını söyledi.

Santrafor transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıklayan Yıldırım, "2 santraforu bu hafta veya öbür hafta açıklarız. Prensipte anlaştık, onu bilin ama pazarlık gücünü kırmamak için isimleri söylemiyorum ama değerli oyuncular." diyen Yıldırım, "2'siyle de prensipte anlaştık. Kulüpleriyle arkadaşlarımız görüşme yapıyor. Diğer yerlere de bazı transferler yapacağız. 'Futbol aklı' dediğimiz arkadaşlar çalışma yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli oyuncu transferi için de çalışmaların sürdüğünü aktaran Yıldırım, kadro planlamasını kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarını belirtti.

Yıldırım, transfer takvimine ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Uygun olursa yerli oyuncu da transfer edeceğiz. 20-25 Haziran'a kadar her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz. Belki de benim zamanım da dahil bunu ilk defa yapmış olacağız. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım ve lige hazır bir takım haline geleceğiz. Dünya Kupası var, oradan transfer yapılırsa onların geç kalma durumu olabilir, bunu da belirtmiş olayım."

Toplantıda bir taraftarın, "Alex'in Fenerbahçe'de geleceği olabilir mi?" sorusunu da yanıtlayan Yıldırım, ihtiyaç olması halinde buna olumlu yaklaşacaklarını dile getirdi.

Yıldırım, Alex de Souza ihtimaline ilişkin, "Gerekirse, bizim bir problemimiz yok. Gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle." dedi.