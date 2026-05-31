Bakan Çiftçi’den tatil dönüşü yola çıkan sürücülere uyarı: “Her iki saatte bir mola verin”

Bakan Çiftçi, sürücülerden emniyet kemerlerini takmalarını, yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını istedi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolundaki vatandaşlara yönelik videolu paylaşım yaptı.

"Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun"

Yolculuk sırasında dikkatin korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakan Çiftçi, emniyet kemeri, dinlenme ve hız kurallarına ilişkin şu uyarılarda bulundu:

"Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın, her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın. Kavuşmaların coşkusunu, dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım. Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor, her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun."