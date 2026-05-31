31 Mayıs 2026 Pazar
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:39 Tarihi surlarda ikinci facia önlendi: Telefondan Semih Çelik detayı çıktı
15:54 Tekirdağ-İstanbul kara yolunda dönüş trafiği yoğunlaştı
15:52 Muğla’da bayram dönüşü trafik yoğunluğu sürüyor
15:04 Bakan Çiftçi’den tatil dönüşü yola çıkan sürücülere uyarı: “Her iki saatte bir mola verin”
AjansHaber Gündem Bakan Çiftçi’den tatil dönüşü yola çıkan sürücülere uyarı: “Her iki saatte bir mola verin”

Bakan Çiftçi’den tatil dönüşü yola çıkan sürücülere uyarı: “Her iki saatte bir mola verin”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Yayınlama Tarihi:
Bakan Çiftçi’den tatil dönüşü yola çıkan sürücülere uyarı: “Her iki saatte bir mola verin”

Bakan Çiftçi, sürücülerden emniyet kemerlerini takmalarını, yorgun ve uykusuz araç kullanmamalarını istedi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yolundaki vatandaşlara yönelik videolu paylaşım yaptı.

"Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun"

Yolculuk sırasında dikkatin korunmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakan Çiftçi, emniyet kemeri, dinlenme ve hız kurallarına ilişkin şu uyarılarda bulundu:

"Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın, her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın. Kavuşmaların coşkusunu, dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım. Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor, her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun."

#İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
#kurban bayramı
DEM Parti heyetinden AK Parti’ye bayram ziyareti
DEM Parti heyetinden AK Parti’ye bayram ziyareti
#Gündem / 28 Mayıs 2026
Milliyetçi Hareket Partisi heyeti Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti
Milliyetçi Hareket Partisi heyeti Kurban Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti
#Gündem / 28 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Gündem
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Gündem
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
ASELSAN Çocuk Şenliği Manisa’da başladı
ASELSAN Çocuk Şenliği Manisa’da başladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Milletimiz dumansız bir Türkiye için adım atıyor"
Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Milletimiz dumansız bir Türkiye için adım atıyor"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.