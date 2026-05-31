Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Milletimiz dumansız bir Türkiye için adım atıyor"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda, 2025'te 420 bin 651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143 bin 534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından “Dünya Tütünsüz Günü” dolayısıyla Bakanlığın sigara bırakma desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sigara bırakma polikliniklerinde 4 milyonun üzerinde muayene

Bakanlığın tütünle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalara ilişkin verileri paylaşan Bakan Memişoğlu, sigara bırakma poliklinikleri, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, tütünle mücadele timleri ve mobil polikliniklerle vatandaşlara destek sağlandığını belirtti.

Bakan Memişoğlu, "Dumansız bir hava, sağlıklı bir gelecek mümkün" başlığıyla yaptığı paylaşımında, 1501 sigara bırakma polikliniğinde bugüne kadar 4 milyonun üzerinde muayene gerçekleştirdiklerini aktararak, şu açıklamalarda bulundu:

"7 gün 24 saat hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'mızda 2025 yılında 420 bin 651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143 bin 534 vatandaşımıza destek ve rehberlik sunduk. Tütünle mücadele timlerimiz ve mobil polikliniklerimizle sahada 832 bin 873 vatandaşımıza ulaştık."

Başvurularda artış yaşandı

Tütün ürünleriyle mücadele hizmetlerine başvurulardaki artışa dikkati çeken Bakan Memişoğlu, 2025'te sigara bırakma polikliniklerine yapılan başvuru sayısının bir önceki yıla göre yüzde 112, 2026 yılının ilk dört ayındaki muayene sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,6 arttığını bildirdi.

“Gelin, bu kararı bugün verelim”

Dumansız yaşam alanlarına ilişkin hassasiyetin arttığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sigarayı bırakma çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

“Dumansız yaşam alanlarına yönelik hassasiyetin artmasıyla birlikte 2026'nın ilk dört ayındaki ihbar sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,6 arttı. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor ve dumansız bir Türkiye için adım atıyor. Sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, ücretsiz hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'mızdan destek almaya ve sigara bırakma polikliniklerimize başvurmaya davet ediyorum. Gelin, bu kararı bugün verelim.”