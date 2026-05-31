Kutsal topraklardan dönen hacılar İstanbul Havalimanı’nda karşılandı

İbadetlerini tamamlayan hacılar, bu sabahtan itibaren özel ve tarifeli uçaklarla Türkiye’ye dönmeye başladı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali’nde hacılar, yakınları tarafından karanfil ve güllerle karşılandı.

Havalimanında duygusal anlar yaşanırken, hacılar aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı.

“Yüreğimiz orada kaldı”

Hacılardan Çağrı Işık, hac vazifesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sevinci ve burukluğu bir arada yaşadıklarını belirten Işık, şu ifadelerde bulundu:

"Elhamdülillah mutluyuz. Bugün kutsal topraklardan ayrıldığımız için burukluk var. Fakat buraya geldiğimiz için ayrı bir sevinç var. İnsanlar oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Burada sizleri özleyenler oluyor. Siz de annenizi babanızı, eşinizi, çocuklarınızı özlüyorsunuz ama yüreğimiz orada kaldı."

Hacılardan Murat Yılmaz, kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu belirterek, Allah’ın herkese hacca gitmeyi nasip etmesi temennisinde bulundu.

“Dualarımızı yaptık, Allah kabul buyurur inşallah”

Havalimanında torunları ve çocukları tarafından karşılanan hacılardan Yunus Kazdal, hacca gidip gelmenin ardından yaşadığı heyecan ve sevincin kelimelerle anlatılamayacağını ifade etti.

Havalimanında ailesiyle buluşan Kazdal, kutsal topraklarda yaşanan manevi atmosferin anlatılamayacağını belirterek, "Oradaki atmosferi bizzat yaşamak gerekiyor, anlatmakla olmaz. Allah herkese nasip etsin. Dualarımızı yaptık, Allah kabul buyurur inşallah. Eşimle beraber yolculuğa çıkmıştık." diye konuştu.

Havva Kazdal ise kutsal topraklardan dönmenin zor olduğunu ama kızlarını ve torunlarını çok özlediğini belirtti.