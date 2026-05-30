30 Mayıs 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:09 Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit polisin ailesine taziye mesajı
17:05 Dışişleri Bakanlığı: "Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk sahipli gemide 2 vatandaş hafif yaralandı"
15:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fetih vurgusu: “İstanbul’un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız”
AjansHaber Gündem Kanye West Konseri öncesinde İstanbul’da ulaşım yoğunluğu yaşandı

Kanye West Konseri öncesinde İstanbul’da ulaşım yoğunluğu yaşandı

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West’in Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda vereceği konser öncesinde toplu ulaşım hatlarında yoğunluk oluştu. Binlerce kişinin konser alanına yönelmesiyle özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı’nda zaman zaman izdiham yaşandı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Kanye West Konseri öncesinde İstanbul’da ulaşım yoğunluğu yaşandı

Konser saatine kısa süre kala stadyuma ulaşmak isteyen vatandaşlar metro istasyonlarına akın etti. Yolcu yoğunluğunun artmasıyla birlikte peronlar ve istasyon koridorları dolarken, aktarma noktalarında uzun bekleme süreleri yaşandı.

Bazı yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, metro personeli ve güvenlik görevlileri yolcu akışının aksamaması için yönlendirmelerde bulundu.

Konser çıkışında da yoğunluk bekleniyor

Stadyuma çıkan yürüyen merdivenler ve bağlantı noktalarında da kalabalık gözlenirken, konsere katılacak vatandaşlar etkinlik öncesinde cep telefonlarıyla görüntü alarak bekleyişlerini sürdürdü.

Yetkililer, konser sonrasında da toplu ulaşım ağında benzer yoğunlukların görülebileceğini belirterek vatandaşların seyahat planlarını buna göre yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Gece boyunca sürecek etkinlik

ILS Vision organizasyonuyla gerçekleştirilen konsere yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor.

Before party ve after party etkinliklerinin de yer aldığı programda DJ performansları, lazer ve ışık gösterileri ile çeşitli sahne şovları düzenlenecek. Organizasyonda ayrıca Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive’nin sahne alması planlanıyor.

Sabaha kadar sürmesi beklenen etkinliğe her yaş grubundan dinleyicinin katılması öngörülürken, 16 yaşından küçüklerin konser alanına ebeveynleri eşliğinde giriş yapabileceği bildirildi.

Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
Bakan Kurum 854 yaşındaki anıt çınarı paylaştı
#Gündem / 30 Mayıs 2026
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri
#Gündem / 30 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Malatya’da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Erzurum’da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
Gündem
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ Orta Doğu’daki savaşın ekonomik etkilerine karşı uyardı
Gündem
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Van merkezli “Narkokapan Van” operasyonu: 98 kişi tutuklandı
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde: “Tertemiz bir kurultay yapacağız”
Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde: “Tertemiz bir kurultay yapacağız”
Bakan Fidan: "Türkiye ve Japonya İHA alanında stratejik ortaklık geliştirebilir"
Bakan Fidan: "Türkiye ve Japonya İHA alanında stratejik ortaklık geliştirebilir"
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.