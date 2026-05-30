Kanye West Konseri öncesinde İstanbul’da ulaşım yoğunluğu yaşandı

Konser saatine kısa süre kala stadyuma ulaşmak isteyen vatandaşlar metro istasyonlarına akın etti. Yolcu yoğunluğunun artmasıyla birlikte peronlar ve istasyon koridorları dolarken, aktarma noktalarında uzun bekleme süreleri yaşandı.

Bazı yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, metro personeli ve güvenlik görevlileri yolcu akışının aksamaması için yönlendirmelerde bulundu.

Konser çıkışında da yoğunluk bekleniyor

Stadyuma çıkan yürüyen merdivenler ve bağlantı noktalarında da kalabalık gözlenirken, konsere katılacak vatandaşlar etkinlik öncesinde cep telefonlarıyla görüntü alarak bekleyişlerini sürdürdü.

Yetkililer, konser sonrasında da toplu ulaşım ağında benzer yoğunlukların görülebileceğini belirterek vatandaşların seyahat planlarını buna göre yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Gece boyunca sürecek etkinlik

ILS Vision organizasyonuyla gerçekleştirilen konsere yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor.

Before party ve after party etkinliklerinin de yer aldığı programda DJ performansları, lazer ve ışık gösterileri ile çeşitli sahne şovları düzenlenecek. Organizasyonda ayrıca Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive’nin sahne alması planlanıyor.

Sabaha kadar sürmesi beklenen etkinliğe her yaş grubundan dinleyicinin katılması öngörülürken, 16 yaşından küçüklerin konser alanına ebeveynleri eşliğinde giriş yapabileceği bildirildi.