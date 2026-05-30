30 Mayıs 2026 Cumartesi
D-100'ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri

D-100’ün Çankırı geçişinde ağır tonajlı araçlara bayram tedbiri

Kurban Bayramı nedeniyle yollarda oluşabilecek yoğunluğu azaltmak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla D-100 kara yolunun Çankırı bölümünde ağır tonajlı araçların geçişine geçici süreyle izin verilmeyecek.

Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için bayram süresince ek trafik tedbirleri alındığı ifade edildi.

Bu doğrultuda 30 Mayıs saat 13.00 ile 1 Haziran saat 01.00 arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların belirtilen güzergahta trafiğe çıkamayacağı aktarıldı.

İstisna kapsamındaki taşımalar

Valilik açıklamasında istisna kapsamı şu şekilde duyuruldu:
“Ancak yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve süt ürünleri, bozulabilir gıda maddeleri, çiçek, ilaç, ambalajlı su, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların zorunlu hallerde geçişlerine izin verilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarih ve saatler arasında alınan trafik tedbirlerini dikkate almaları önemle rica olunur.”

Uygulama güzergahı

Kısıtlamanın, D-100 kara yolunun Tosya-Ilgaz hattında Kastamonu ile Karabük il sınırları arasındaki bölümde geçerli olacağı bildirildi.

