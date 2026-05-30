30 Mayıs 2026 Cumartesi
Doğu Kudüs’te Filistinli aileye ait evler “ruhsatsız” gerekçesiyle yıkıldı

Kalendiya’da yaşayan Avadullah ailesi, İsrail makamlarının yıkım kararı sonrası evlerini yüksek ceza ve masraflardan kaçınmak için kendi imkanlarıyla yıktı.

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Kalendiya beldesinde Filistinli bir aileyi, “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle evlerini kendi imkanlarıyla yıkmaya zorladı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre İsrail makamları, Kalendiya’nın doğu bölgesinde yaşayan Avadullah ailesine ait 7 meskun ev hakkında yıkım kararı çıkardı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, ailenin yüksek para cezaları ve ağır yıkım masraflarıyla karşı karşıya kalmamak için evlerini kendi imkanlarıyla yıkmak zorunda kaldığını belirtti.

Açıklamaya göre aile, bu sabah 6 evi, bir gün önce ise 1 evi daha kendi imkanlarıyla yıktı.

Doğu Kudüs’te yıkım politikaları

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail’e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu “İsrail’in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası” şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

