Denizler yapay zeka destekli “dijital gözcü” ile daha güvenli

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil durumsal farkındalık sistemi BLUEVISION, yapay zeka ve bilgisayarlı görü teknolojileriyle deniz güvenliğinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Büyük ticari gemilerden lüks yatlara, insansız deniz araçlarından askeri platformlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan BLUEVISION, deniz trafiğinde güvenliği artırmak ve operasyonel verimliliği yükseltmek amacıyla geliştirildi.

Modüler karar destek ve navigasyon yardım sistemi olarak tasarlanan BLUEVISION, yalnızca kamera görüntülerini değil, AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) verilerini de analiz ederek kapsamlı bir “güvenli deniz resmi” oluşturuyor. Sistem, radarların tespit etmekte zorlandığı küçük botlar, şamandıralar ve denizdeki insan gibi unsurları gerçek zamanlı olarak algılayıp konumlandırabiliyor.

Termal ve gündüz kameraları, yüksek işlem gücüne sahip yapay zeka ünitesi ve dokunmatik görüntüleme paneliyle donatılan BLUEVISION, kolay entegrasyon sağlayan modüler yapısıyla da dikkat çekiyor.

HAVELSAN, BLUEVISION ile yalnızca bir navigasyon çözümü sunmakla kalmıyor; istihbarat, gözetleme ve keşif (İGK), arama-kurtarma (SAR) ile denizaltılar için periskop gözetleme gibi özel görevler için de gelişmiş yetenekler sağlıyor. Sürekli öğrenen ve güncellemelerle yeni senaryolara uyum sağlayan sistem, insan kaynaklı hataları azaltarak denizlerde emniyet seviyesini artırmayı hedefliyor.



