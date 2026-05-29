ABD’li milyarderin roketi test sırasında patladı

Milyarder iş insanı Jeff Bezos’a ait uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin’in dev roketi “New Glenn”, ABD’nin Florida eyaletinde gerçekleştirilen rampa testi sırasında patladı. Kazanın ardından SpaceX’in sahibi Elon Musk’tan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.
98 metre uzunluğundaki “New Glenn” roketi, Florida’daki fırlatma rampasında statik ateşleme testi için geri sayıma geçmişti. Gece saatlerinde motorların ateşlenmesinden kısa süre sonra, henüz nedeni netleşmeyen teknik bir arıza nedeniyle büyük bir patlama meydana geldi.
Motor dayanıklılığını ölçmek amacıyla yapılan “sıcak ateşleme” testi, saniyeler içinde faciaya dönüştü. Roketin alt kısmından yoğun dumanlar yükselirken, ardından oluşan dev alev topu tüm gövdeyi sardı.
Patlama sonrası test alanında büyük hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.