29 Mayıs 2026 Cuma
MSB: "İstanbul’un fethi bir şehri değil bir çağı değiştirdi"

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han’ı rahmet ve minnetle andı.

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı.

Fatih Sultan Mehmet Han’a vefa mesajı

MSB paylaşımında, İstanbul’un fethinin tarihsel önemine dikkat çekilerek Fatih Sultan Mehmet Han ve ecdat rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Açıklamada, fethin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda tarihsel bir kırılma noktası olduğu ifade edildi.

Gemileri karadan yürüttük vurgusu

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümünde, büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Gemileri karadan yürüterek tarihe damga vurduğumuz bu büyük zafer, sadece bir şehri değil, bir çağı değiştirdi. Bu eşsiz zaferin yıl dönümünde gurur ve coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz.”

