İsrail, Lübnan’ı bayramda da hedef aldı: 28 ölü, onlarca yaralı

İsrail ordusu, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Lübnan’ın güneyi, doğusu ve orta kesimlerini yoğun bombardımana tuttu. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre gün boyunca düzenlenen 108 saldırıda en az 28 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

Saldırıların 99’unun hava harekatı, 9’unun ise topçu atışı olduğu belirtilirken, bombardımanın ateşkese rağmen devam ettiği ifade edildi.

En ağır saldırılar güney kentlerine

İsrail’in saldırıları özellikle Nebatiye, Sur, Bint Cubeyl, Merciiyyun ve Sayda bölgelerinde yoğunlaştı. Nebatiye kent merkezi ve çevresine düzenlenen en az 57 hava saldırısında çok sayıda konut ve iş yerinin yıkıldığı bildirildi.

Zifta–Deyr ez-Zehrani yolunda motosikleti hedef alan saldırıda 2 Lübnan askeri öldü. Cibşit beldesinde ise bir araca düzenlenen saldırıda Bangladeşli bir işçi ile eşi ve çocukları yaşamını yitirdi.

Adlun otoyolunda yerinden edilmeye çalışılan bir ailenin hedef alındığı saldırıda anne, baba ve iki çocuk dahil 6 kişi hayatını kaybetti. Sayda’daki çok katlı bir binaya düzenlenen saldırıda ise 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı açıklandı.

Beyrut yakınlarında apartman vuruldu

Lübnan’ın orta kesimindeki Şuveyfat kentinde bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda bir kadın, bebeği ve Suriyeli bir çocuğun hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Doğu Lübnan’daki Batı Bekaa bölgesinde bulunan Sahmar beldesinin de saldırıların hedefi olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusunun Sur kentindeki bazı mahalleler için tahliye uyarısı yayımladığı bildirildi. Tarihi dokusuyla bilinen kentte çok sayıda yapının ağır hasar aldığı aktarıldı.

Yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti

Lübnanlı yetkililer, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 324’e, yaralı sayısının ise 10 bin 27’ye yükseldiğini duyurdu.

Resmi verilere göre saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edilirken, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgelerde varlığını sürdürdüğü ifade edildi.