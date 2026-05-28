28 Mayıs 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
21:56 UEFA Konferans Ligi kupası İngiltere’ye gitti: Crystal Palace 1-Rayo Vallecano 0
21:35 Kanye West’in İstanbul konseri için geri sayım başladı
20:58 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen fetih ile asırların hasreti dinmiş, çağların akışı değişmiştir”
AjansHaber Spor UEFA Konferans Ligi kupası İngiltere’ye gitti: Crystal Palace 1-Rayo Vallecano 0

UEFA Konferans Ligi kupası İngiltere’ye gitti: Crystal Palace 1-Rayo Vallecano 0

İngiliz temsilcisi Crystal Palace, Almanya Leipzig’de oynanan finalde Rayo Vallecano’yu 1-0 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.

Yayınlama Tarihi:
UEFA Konferans Ligi kupası İngiltere’ye gitti: Crystal Palace 1-Rayo Vallecano 0

Almanya’daki Leipzig Stadı’nda oynanan final karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Crystal Palace, mücadelenin 51. dakikasında üstünlüğü yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Wharton’un ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Batalla’nın sektirdiği topu tamamlayan Jean-Philippe Mateta, takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Mateta’nın attığı golle avantajı ele geçiren Crystal Palace, kalan bölümde skor üstünlüğünü korudu.

Rayo Vallecano karşısında sahadan 1-0 galip ayrılan İngiliz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi’nde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İngiltere’de 2024-2025 sezonunda Federasyon Kupası’nı (FA Cup) kazanan ancak "çok kulüplü mülkiyet kriterlerini ihlal ettiği" gerekçesiyle UEFA Konferans Ligi’ne düşürülen Crystal Palace, bu organizasyonda kupaya uzanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Finali 39 bin 176 taraftar izledi

Almanya’da gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi final karşılaşmasını 39 bin 176 biletli taraftar tribünden takip etti.

Gün boyunca futbolseverler için oluşturulan meydanlarda renkli görüntüler sergileyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano taraftarları, Leipzig Stadı’nda da maç boyunca takımlarına destek verdi.

#Crystal Palace
#rayo vallecano
#uefa konferans ligi
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası’nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım: “Söz veriyorum rahat olun şampiyon olacağız”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Yıldırım: “Söz veriyorum rahat olun şampiyon olacağız”
Peri masalı gerçek oldu: Hull City, Premier Lig'e yükseldi
Peri masalı gerçek oldu: Hull City, Premier Lig'e yükseldi
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı yeniden değerlendirilecek
Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyasında yeni gelişme: Takipsizlik kararı yeniden değerlendirilecek
Gündem
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Gündem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’ın şampiyonluk kupası bayramda Galatasaraylılar Yurdu’na getirildi
Galatasaray’ın şampiyonluk kupası bayramda Galatasaraylılar Yurdu’na getirildi
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi, Fethiye'de taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi, Fethiye'de taraftarlarla buluştu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.