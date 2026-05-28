UEFA Konferans Ligi kupası İngiltere’ye gitti: Crystal Palace 1-Rayo Vallecano 0

Almanya’daki Leipzig Stadı’nda oynanan final karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Crystal Palace, mücadelenin 51. dakikasında üstünlüğü yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Wharton’un ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Batalla’nın sektirdiği topu tamamlayan Jean-Philippe Mateta, takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Mateta’nın attığı golle avantajı ele geçiren Crystal Palace, kalan bölümde skor üstünlüğünü korudu.

Rayo Vallecano karşısında sahadan 1-0 galip ayrılan İngiliz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi’nde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İngiltere’de 2024-2025 sezonunda Federasyon Kupası’nı (FA Cup) kazanan ancak "çok kulüplü mülkiyet kriterlerini ihlal ettiği" gerekçesiyle UEFA Konferans Ligi’ne düşürülen Crystal Palace, bu organizasyonda kupaya uzanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Almanya’da gerçekleştirilen UEFA Konferans Ligi final karşılaşmasını 39 bin 176 biletli taraftar tribünden takip etti.

Gün boyunca futbolseverler için oluşturulan meydanlarda renkli görüntüler sergileyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano taraftarları, Leipzig Stadı’nda da maç boyunca takımlarına destek verdi.