Kanye West’in İstanbul konseri için geri sayım başladı

Ünlü sanatçı Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda vereceği konser öncesinde İstanbul’a geldi.

30 Mayıs’ta düzenlenecek konser için kente gelen West’i, Atatürk Havalimanı’nda ILS Vision kurucusu Erdem Karahan karşıladı.

İstanbul programı kapsamında sanatçının kentin tarihi ve önemli noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.

Konserde yaklaşık 200 ünlü isim yer alacak

30 Mayıs gecesi gerçekleştirilecek organizasyona, A Milli Takım oyuncularının yanı sıra sanat, iş ve spor dünyası başta olmak üzere yaklaşık 200 ünlü ismin katılması bekleniyor.

Birçok ülkeden binlerce ziyaretçi İstanbul’a gelecek

Kanye West konseri dolayısıyla Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin konser haftası boyunca İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Sporcular, sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, iş insanları ve uluslararası konukların buluşacağı organizasyon nedeniyle kentteki otel ve restoranlar gibi noktalarda yoğunluk yaşanacağı tahmin ediliyor.

Konsere 120 bin kişinin katılması bekleniyor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda düzenlenecek konsere yaklaşık 120 bin kişinin katılacağı öngörülüyor.

Konser öncesinde öğle saatlerinden itibaren Before Party, DJ performansları, özel deneyim alanları, sahne sürprizleri ve farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Konserin ardından ise alanda düzenlenecek After Party etkinliği gece boyunca sürecek.

Prodüksiyon hazırlıkları tamamlandı

Yüzlerce kişilik teknik ekibin görev aldığı organizasyon kapsamında sahne çevresine dev LED ekran kuruldu, özel ışık ve ses tasarımı hazırlandı.

Geniş backstage operasyonuyla yürütülen prodüksiyon hazırlıkları da tamamlandı.