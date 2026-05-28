28 Mayıs 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hac ibadetini tamamlayan Türk vatandaşlarıyla görüştü
21:56 UEFA Konferans Ligi kupası İngiltere’ye gitti: Crystal Palace 1-Rayo Vallecano 0
21:35 Kanye West’in İstanbul konseri için geri sayım başladı
20:58 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen fetih ile asırların hasreti dinmiş, çağların akışı değişmiştir”
AjansHaber Yaşam Kanye West’in İstanbul konseri için geri sayım başladı

Kanye West’in İstanbul konseri için geri sayım başladı

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West, 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda vereceği konser için İstanbul’a geldi. Organizasyon dolayısıyla birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin kente gelmesi bekleniyor.

Yayınlama Tarihi:
Kanye West’in İstanbul konseri için geri sayım başladı

Ünlü sanatçı Kanye West, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda vereceği konser öncesinde İstanbul’a geldi.

30 Mayıs’ta düzenlenecek konser için kente gelen West’i, Atatürk Havalimanı’nda ILS Vision kurucusu Erdem Karahan karşıladı.

İstanbul programı kapsamında sanatçının kentin tarihi ve önemli noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.

Konserde yaklaşık 200 ünlü isim yer alacak

30 Mayıs gecesi gerçekleştirilecek organizasyona, A Milli Takım oyuncularının yanı sıra sanat, iş ve spor dünyası başta olmak üzere yaklaşık 200 ünlü ismin katılması bekleniyor.

Birçok ülkeden binlerce ziyaretçi İstanbul’a gelecek

Kanye West konseri dolayısıyla Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin konser haftası boyunca İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Sporcular, sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, iş insanları ve uluslararası konukların buluşacağı organizasyon nedeniyle kentteki otel ve restoranlar gibi noktalarda yoğunluk yaşanacağı tahmin ediliyor.

Konsere 120 bin kişinin katılması bekleniyor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda düzenlenecek konsere yaklaşık 120 bin kişinin katılacağı öngörülüyor.

Konser öncesinde öğle saatlerinden itibaren Before Party, DJ performansları, özel deneyim alanları, sahne sürprizleri ve farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Konserin ardından ise alanda düzenlenecek After Party etkinliği gece boyunca sürecek.

Prodüksiyon hazırlıkları tamamlandı

Yüzlerce kişilik teknik ekibin görev aldığı organizasyon kapsamında sahne çevresine dev LED ekran kuruldu, özel ışık ve ses tasarımı hazırlandı.

Geniş backstage operasyonuyla yürütülen prodüksiyon hazırlıkları da tamamlandı.

#istanbul
#Kanye
#Atatürk Olimpiyat Stadyumu
İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu başladı
İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde bayram yoğunluğu başladı
#Gündem / 22 Mayıs 2026
İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi finali öncesi trafik tedbirleri açıklandı
İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi finali öncesi trafik tedbirleri açıklandı
#Gündem / 16 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Prof. Dr. Sayın: "Her öğünde yüksek miktarda et tüketimi kesinlikle yapılmamalı"
Prof. Dr. Sayın: "Her öğünde yüksek miktarda et tüketimi kesinlikle yapılmamalı"
Diyetisyenden uyarı: "Etlerin çiğ veya az pişmiş tüketilmesi, önemli sağlık sorunlarına yol açabilir"
Diyetisyenden uyarı: "Etlerin çiğ veya az pişmiş tüketilmesi, önemli sağlık sorunlarına yol açabilir"
Gündem
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Gündem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da özel bireyler askerlik heyecanı yaşadı
Erzurum’da özel bireyler askerlik heyecanı yaşadı
Prof. Dr. Çelik: “Çağımızın en önemli salgınlarından biri obezitedir”
Prof. Dr. Çelik: “Çağımızın en önemli salgınlarından biri obezitedir”
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.