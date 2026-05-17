Erzurum’da özel bireyler askerlik heyecanı yaşadı

Erzurum 109. Topçu Alay Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törende, askerlik görevini yerine getiremeyen özel ihtiyaçlı vatandaşlar aileleriyle birlikte gurur dolu anlar yaşadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yemin alanına geçen özel bireyler, hep birlikte askerlik yemini etti.

Törene Erzurum Valisi Aydın Baruş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz katıldı.

Terhis belgeleri verildi

Yemin töreninin ardından temsili askerlik görevini tamamlayan vatandaşlara terhis belgeleri takdim edildi.

Programa Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe ile aileler de katıldı.

Duygu dolu anlar yaşandı

Program boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, aileler çocuklarının askerlik heyecanına ortak oldu.

Devletin şefkati ve milletin birlik ruhunu yansıtan organizasyon, özel bireyler ve aileleri için unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazındı.



