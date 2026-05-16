Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kocaeli’de gençlere mesaj: “Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle inşa ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turka Kocaeli Stadyumu’nda AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen “Bir Gençlik Şöleni Programı”nda Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlere selam göndererek konuşmasına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sizlerle birlikte Türkiye’nin 81 ilinde, 922 ilçesinde ve ayrıca yurt dışında yaşayan gençlerimize selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Sanayinin, teknolojinin, üretimin ve emeğin merkezi Kocaeli’ye hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan, bir olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Samimiyetiniz, coşkunuz, teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim ömür verdikçe yol arkadaşlığımız devam edecek, bu can bu tende oldukça siz gençlerimizle dava arkadaşlığımız devam edecek. Sizlerin gönlümüzde ayrı bir yeri var, sizlerle destanlar yazıyoruz, Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz, sizlerle birlikte yürüyor, yağmurda beraber ıslanıyor, her şey Türkiye diyerek çalışıyoruz.”

Terörsüz Türkiye vurgusu

Konuşmasının devamında terörle mücadele ve güvenlik politikalarına değinen Erdoğan, gençlerin huzur ve güvenliğine dikkat çekti:

“Terörsüz Türkiye hedefimizin merkezinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu yine sizler için, sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz. Bu ülkede artık annelerin yüreğine ateş düşmesin diyoruz. Bu ülkenin, bu milletin evlatlarının ömürlerinin baharında hayattan koparılmasını, bir gonca gibi solup gitmesini istemiyoruz. Terörle mücadele için harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye harcanmasını istiyoruz.”

Geçmişten bugüne gençlik vurgusu

Erdoğan, Türkiye’nin yakın tarihine ve gençlik üzerinden yaşanan acılara da değindi:

“Milletimiz yakın tarihinde gençliğin “eyvah” diyerek hayıflandı. Anne babalar çok çile çekti, çok acı çekti. Terörün tamamen dışı kaldığı yeni dönemde gençliğin “eyvah”ı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak.”

“Türkiye her alanda yükseliyor”

Türkiye’nin uluslararası ve stratejik konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, elde edilen kazanımlara dikkat çekti:

“Masada sözü dinlenen bir Türkiye var. Her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var. Bütün bunların arkasında sizin heyecanınız ve alın teriniz var. Millet olarak üzerimize serpilen ölü toprağından kurtulduk. Potansiyelimizin farkındayız.”

Ekonomi ve teknoloji vurgusu

Konuşmasında kalkınma hedeflerine değinen Erdoğan, gençlere umut ve kararlılık çağrısı yaptı:

“Nasıl savunma sanayisinde dışa bağımlılığı kırdıysak, enerjide yeni bir dönemin kapılarını açtıysak, terörle mücadelede tarihi başarılar elde ettiysek; ekonomide ve teknolojide daha güçlü bir Türkiye’yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim, heyecanımızın kırılmasına izin vermeyelim.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin Türkiye’nin geleceğindeki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin dört bir yanından şölenimize katılan gençlerimizle birlikte dost ve kardeş ülkelerimizin gençlik teşkilatlarından programımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında Türkiye’nin aydınlık yüzlerini, bu büyük milletin yüz akı, göz bebeği olan tüm gençlerini, Türkiye Yüzyılı’nın mimarları olacak yürekleri sevgiyle selamlıyorum.”

Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türk gençlerine de mesaj göndererek, diaspora gençlerinin Türkiye için önemli bir temsil görevi üstlendiğini vurguladı:

“Aynı şekilde Avrupa’da, Amerika’da, Asya ve Afrika’da, yeryüzünün dört bir ucunda bayrağımızı gururla dalgalandıran, başarılarıyla yurt dışındaki millet varlığımızın en parlak sembolü olan Türk diasporasının genç mensuplarına muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül coğrafyamızda kalbi bizimle olan tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum.”

Program alanındaki birlik ve beraberlik atmosferine değinen Erdoğan, gençlerin ortaya koyduğu tabloya teşekkür etti:

“Şehirleri, ülkeleri, kıtaları aşan sevgi ve muhabbete, dostluk ve kardeşlikte sınır tanımayan işte bugün burada olduğu gibi stadyumlardan taşan şu coşkunuz için, şu eşsiz birlik ve beraberlik tablosu için her birinize tek tek teşekkür ediyorum.”

Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin geleceğine ilişkin umutlarını da paylaştı:

“Bu güzel atmosferde, umudun, sevginin, aydınlığın ve geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle bir arada olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 vilayetimizin kalbi burada atıyor. Medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye’nin şafağı işte burada ağarıyor.”

“Karşımda Türkiye’nin istikbalini omuzlayan bir gençlik görüyorum”

Konuşmasının devamında şehitleri, gazileri ve tarihi şahsiyetleri anan Erdoğan, gençlerin milli değerleri yaşatan bir nesil olduğunu ifade etti:

“Birliğimiz, ezanımız, bayrağımız, vatanı ve milleti için mübarek kanlarını toprağa akıtan şehitlerimizin; istiklal ve istikbalimiz uğruna bedel ödeyen cesaret timsali gazilerimizin; Alparslan’dan Kılıçarslan’a, Fatih’ten Yavuz’a, Selahaddin Eyyubi’den Abdülhamid Han’a tüm ecdadımızın aziz ruhları sizlerin vakur duruşuyla, saçtığınız aydınlıkla şu anda inşallah şad oluyor.”

Erdoğan, Türk düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerinin gençliğe dair ortaya koyduğu idealin bugün karşılık bulduğunu söyledi:

“Sevgili genç kardeşlerim, Sezai Karakoç “Diriliş Nesli” derken sizlere işaret ediyor, Nurettin Topçu “Hareket Nesli” derken sizleri kastediyordu. “Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek; işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek” diyen merhum Mehmet Akif, bu ülkenin genç yüreklerini müjdeliyordu.”

Gençlerin Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacağını ifade eden Erdoğan, gençlere yönelik temennilerini dile getirdi:

“Türkiye’yi aydınlık yarınlarla buluşturacak gençler burada. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gençler burada. Rabbim sizleri kem gözlerden saklasın diyorum.”

Konuşmasında gençliğin duyarlılığına ve sorumluluk bilincine işaret eden Erdoğan, gençlerin toplumsal olaylar karşısındaki tavrını övdü:

“Bir gerçeği burada çok net ifade etmek istiyorum; şu an karşımda mazinin birikimini bugüne taşıyan, Türkiye’nin istikbalini gücüyle omuzlayan kararlı bir gençlik görüyorum.Karşımda dünyaya yeni sözler söyleyen, dikkatleri üzerine çeken, hakkı ve hakikati seslendiren ufuk sahibi bir gençlik görüyorum. Gazze’den Sudan’a, Somali’den Yemen’e mazlumun, mağdurun, gözü yaşlı kardeşlerinin hüznünü kalbinin en derinlerinde hisseden merhametli bir gençlik hissediyorum. Şu an karşımda deprem gecesi milletinin yardımına koşan, yangın bölgesinde sabahlayan, milletin derdiyle dertlenen bir gençlik görüyorum.”

“Bir milletin lokomotifi gençlerdir”

Gençlerin toplumların geleceğindeki yerine değinen Erdoğan, gençliğin dinamizminin milletlerin gelişiminde belirleyici olduğunu söyledi:

“Gençlik hayaldir, heyecandır, dinamizmdir. Bir milletin lokomotifi gençlerdir. Toplum enerjisini gençlerden alır. Bireyden aileye, aileden millete, milletten devlete uzanan zincirin en kritik halkası gençlerdir. Asırların birikiminden süzülüp gelen değerler, kurumlar ve prensipler gençlerin eliyle geleceğe aktarılır.”

Tarihte gençlerin üstlendiği role işaret eden Erdoğan, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı:

“Tarihimize şöyle bir göz attığımızda bu hakikati çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu milletin sinesinde yetişen gençler ne zaman elini taşın altına koymuşsa aile güçlenmiş, millet kenetlenmiş, devlet asıl misyonuna kavuşmuştur.”

Toplumda geçmişte yaşanan kutuplaşmalara da değinen Erdoğan, gençlerin ayrıştırılmasının ülkeye zarar verdiğini belirtti:

“Gençler güçlüyse millet de devlet de güçlüdür. Bununla birlikte ne zaman ki gençler kendi aralarında gruplara bölünmüş, tuzaklara düşmüş, ayrışmış ve değerlerinden uzaklaşmışsa tarihimizin en sancılı dönemleri de o zaman yaşanmıştır. Sevgili genç kardeşlerim, bu ülkenin gençlerini kimi zaman sağcı-solcu diyerek, kimi zaman Türk-Kürt diyerek, kimi zaman Alevi-Sünni diyerek, kimi zaman da ilerici-gerici diyerek birbirine düşman ettiler.”

Erdoğan, geçmişte yaşanan hak ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, o dönemlerin geride kaldığını ifade etti:

“Anne babaların elleri yüreklerinde, akşam olunca evlatlarının sağ salim eve dönebilmesi için pencere kenarlarında dua ettiği günler yaşadı. Sadece başörtüsünden, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı insanların eğitim ve çalışma hakkının elinden alındığı, istifaya zorlandığı, geleceğinin karartıldığı günler yaşadı. Şimdi o günleri esefle, acıyla hatırlıyoruz. AK Parti olarak ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren Türkiye’nin hak ettiği seviyelere gelebilmesi için uğraştık. Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu, ideolojik aidiyetin ehliyetin önüne geçtiği günler geride kaldı.”

“En büyük yatırımı gençlerimize yaptık”

Konuşmasının devamında gençlere yönelik yatırımları anlatan Erdoğan, fırsat eşitliği konusunda önemli adımlar attıklarını belirtti:

“Zengin-fakir, şehirli-köylü, doğulu-batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık.”

Gençlerin siyasetten eğitime kadar birçok alanda önünün açıldığını ifade eden Erdoğan, seçilme yaşının düşürülmesini bu yaklaşımın göstergesi olarak değerlendirdi:

“Unutmayın gençler; önce seçilme yaşını 30’dan 25’e, ardından 18’e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik. Türkiye’de siyaseti dar kadro siyaseti olmaktan çıkararak gençlerimizin eğitimde, bürokraside, sivil toplumda, kültür, sanat ve sporda önünü açtık.”

Eğitim alanındaki yatırımlara ilişkin rakamları paylaşan Erdoğan, yükseköğretimde önemli kapasite artışları sağlandığını söyledi:

“23 yıldır hazırladığımız bütçelerde aslan payını eğitime tahsis ettik. 2002’de yükseköğretime ayrılan bütçe sadece 2,5 milyar liraydı. Biz bunu 2026 itibarıyla 651 milyar liraya çıkardık. Aynı dönemde üniversite sayımızı 76’dan 208’e yükselttik. Yükseköğrenim yurt sayımızı 190’dan 873’e, yatak kapasitemizi 182 binden 1 milyona ulaştırdık. Yıllar içerisinde hem burs miktarını hem burs alan öğrenci sayısını artırdık. Başvuran her üniversite öğrencimize burs veya kredi veriyoruz.”

“Teknofest kuşağı savunma sanayisini omuzlarında yükseltiyor”

Türkiye’nin teknoloji ve savunma sanayisindeki ilerleyişinde gençlerin önemli rol üstlendiğini belirten Erdoğan, genç neslin özgüvenli ve donanımlı yetiştiğini kaydetti:

“81 ilimizi gençlik ve spor tesisleriyle, bilim ve kültür merkezleriyle, spor salonları, futbol sahaları ve olimpik yüzme havuzlarıyla donattık. Hepsinden önemlisi gençlerimize cesaret ve özgüven kazandırdık.”

Yeni neslin çok yönlü yetiştiğini ifade eden Erdoğan, gençlerin farklı alanlarda uluslararası başarılar elde ettiğini söyledi:

“Bugün kendisini çok iyi yetiştirmiş, birkaç dil bilen, dünyayı tanıyan, sosyal zekası yüksek, deneyimli, donanımlı, yenilikçi, aynı zamanda ahlaklı ve imanlı bir neslin hamdolsun gümbür gümbür geldiğini görüyoruz.”

Savunma sanayiindeki gelişmelerde genç mühendis ve yazılımcıların payına işaret eden Erdoğan, Teknofest kuşağının önemine dikkat çekti:

“Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimiz, bu ülkenin genç mühendislerinin, genç yazılımcılarının, genç teknisyenlerinin ve elbette Teknofest kuşağının genç fertlerinin omuzlarında yükseliyor. Genç bilim insanlarımız, öğrencilerimiz, genç sanatçılarımız dünya ölçeğinde ses getiren başarılara imza atıyor.”

Spor alanındaki başarıları da değerlendiren Erdoğan, milli sporcuları tebrik etti:

“Genç yeteneklerimiz uluslararası turnuvalardan, olimpiyatlardan madalyalarla dönüyor, her gün yenilerine yenilerini ekliyor. İşte önceki gün tekvando milli takımımız, engelli sporcularımızla birlikte 22 madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.”

E-spor dahil farklı branşlarda gençlerin elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını belirten Erdoğan, gençlere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti:

“Milletimizin göğsünü kabartan tüm tekvandocularımızı tebrik ediyorum. Kazakistan ziyaretimizde ülkemizi e-spor alanında temsil eden genç arkadaşlarımızla karşılaştık. İster geleneksel spor dallarında, ister teknolojiyle beraber gelişen spor branşlarında olsun gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz.”

Konuşmasının sonunda gençlere duyduğu güveni dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin geleceğinin gençlerin gayretleriyle şekilleneceğini kaydetti:

“Bugünün ve yarının dünyasında sizlerin hak ettiğiniz yeri alabilmeniz için yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kıymetli gençler, Türkiye’nin geleceği sizlere emanettir. Türkiye’nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir. Sadece ülkemizde değil, Türk dünyasında, İslam aleminde, Afrika’dan Asya’ya, Latin Amerika’da sizi izleyen, Türkiye’deki her gelişmeyi yakından takip eden milyonlarca kardeşiniz var. Siyasi hayatının her aşamasında gençlerle yol yürümüş, çeyrek asra yaklaşan millete hizmet yolculuğunda gençleri daima öncelemiş bir büyüğünüz olarak sizlere güveniyoruz.”