İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 10’u tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından örgütlü şekilde uyuşturucu ticareti, imalatı ve sevkiyatı yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3 ilde eş zamanlı operasyon
İzmir, İstanbul ve Diyarbakır’da 14 Mayıs’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.