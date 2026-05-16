Kassam Tugayları Komutanı İzzeddin el-Haddad İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Gazze’de hedef alınan bir binaya düzenlenen saldırıda, “Ebu Suhayb” kod adıyla bilinen Haddad’ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırının ardından Haddad ile ailesi için cenaze töreni düzenlendiğini, naaşların kalabalık eşliğinde toprağa verildiğini aktardı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkese rağmen Haddad’ın hedef alındığını açıklarken, İsrail ordusu da yazılı açıklamayla ölümü doğruladı. Gazze’deki sağlık yetkilileri ise saldırılarda en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ailesinden “direniş sürecek” mesajı

Haddad’ın kız kardeşi yaptığı açıklamada, komutanın ölümünü doğrulayarak, “Komutan Ebu Suhayb gider, yerine nice komutanlar gelir. Direniş devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Kardeşi Haddad’ın yaşamının bir bölümünü İsrail hapishanelerinde geçirdiğini belirten kız kardeşi, ölüm haberini “şehadet” olarak değerlendirdi.

“Kassam’ın Hayaleti” olarak biliniyordu

1970 yılında Gazze’de doğan Haddad, Hamas’ın askeri kanadında yaklaşık 40 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu. Hamas’ın kuruluş sürecindeki ilk kadrolar arasında yer alan Haddad, bölük ve tabur komutanlığından Gazze Tugayı Komutanlığına kadar birçok görev üstlendi.

Muhammed Sinvar’ın ardından Kassam Tugayları Komutanlığı görevini devralan Haddad’ın, Hamas’ın askeri yapılanmasının yeniden organize edilmesinde etkili olduğu belirtiliyordu. İsrail tarafından “Kassam Tugayları’nın hayaleti” olarak nitelendirilen Haddad, çok sayıda suikast girişiminden kurtulmuştu.

İsrail’in hakkında 750 bin dolar ödül koyduğu Haddad’ın, Hamas içindeki askeri koordinasyonda önemli rol oynadığı ifade ediliyordu. 8 çocuk babası olan Haddad’ın, 18 Ocak 2025’te oğullarından birini kaybettiği, son saldırıda ise ailesiyle birlikte yaşamını yitirdiği aktarıldı.