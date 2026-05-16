Bakan Tekin: "Her bir öğrencimizi geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bakan Tekin: "Her bir öğrencimizi geleceğe hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kuruluna katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye’nin UNESCO ile yürüttüğü iş birliklerinin eğitim, kültür ve dil alanlarında güçlenerek devam ettiğini belirterek, nitelikli ve erişilebilir eğitim hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bakan Tekin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kuruluna katıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlenen programa UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fulya Bayraktar, UNESCO genel kurul üyeleri ile çok sayıda öğretim görevlisi katıldı.

UNESCO ile iş birliği vurgusu

Bakan Tekin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 29. Dönem Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin UNESCO ile uzun yıllara dayanan iş birliğine ve eğitimin barışın tesisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Tekin, UNESCO’nun İkinci Dünya Savaşı sonrası “eğitim, bilim ve kültür yoluyla kalıcı barış” hedefiyle kurulduğunu hatırlatarak, Türkiye’nin 1949 yılından bu yana bu yapının aktif bir üyesi olduğunu vurguladı. Milli Komisyonun kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren yapısıyla Türkiye’nin UNESCO ile ilişkilerinde önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti.

Tekin, Türkiye’nin UNESCO Yürütme Kuruluna üst üste üçüncü kez seçilmesinin uluslararası güvenin göstergesi olduğunu belirterek, 15 Aralık’ın “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan edilmesinin de Türk dili açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

“Her bir öğrencimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”

Bugünün UNESCO çatısı altında yalnızca sembolik bir ilan olarak kalmaması, somut faaliyetlerle desteklenmesi ve uluslararası alanda daha güçlü bir görünüm kazanması amacıyla çalışmalar başlattıklarını belirten Tekin, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2023 yılı Haziran ayından itibaren Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerine ilişkin yaptığımız düzenlemelerle, öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini hedefledik. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla bu sürece katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının hayata geçirilmesinde UNESCO aracılığıyla nitelikli eğitime yapılan vurgu son derece önemlidir. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı olarak her bir öğrencimizi eşit fırsatlar temelinde, kaliteli ve erişilebilir eğitim imkanlarıyla geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerinde bulundu.

UNESCO programlarına katkı

UNESCO ile öğrencilerin buluşturulmasının her daim hedeflendiğini ifade eden Tekin, “UNESCO bünyesinde çok sayıda programa katkı sunuyoruz. Üniversitelerde ve okullarda oluşturulan UNESCO kulüpleri, staj ve lisansüstü burs programları ile UNESCO kürsüleri aracılığıyla eğitimin her kademesindeki öğrencilerin UNESCO’nun öncelikli alanlarıyla buluşturulması sağlanmaktadır. Ayrıca UNESCO Öğrenen Şehirler Programı kapsamında toplumun tüm kesimlerinin bu süreçlere dahil edilmesi, nitelikli eğitim konusunda güçlü bir farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.” dedi.

“Türk dünyası tur rehberi” eylülde öğrencilerle buluşacak

Eğitim alanındaki çalışmalara da değinen Bakan Tekin, nitelikli ve erişilebilir eğitim hedefi doğrultusunda yürütülen projelerin sürdüğünü, UNESCO programlarıyla iş birliğinin artırıldığını kaydetti. Ayrıca “Türk dünyası tur rehberi” projesinin tamamlandığını ve eylül ayında öğrencilerin kullanımına sunulacağını açıkladı.

