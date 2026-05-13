AjansHaber Gündem Bakan Tekin, il milli eğitim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi

81 il milli eğitim müdürü, bakan yardımcıları ve birim amirlerinin katıldığı toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile gelecek dönem planlamaları ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 il milli eğitim müdürüyle bir araya gelerek 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve eğitim alanındaki güncel başlıkları değerlendirdi.

Toplantı Gölbaşı’nda gerçekleştirildi

Bakan Tekin, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen toplantıda 81 il milli eğitim müdürü, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle buluştu. Toplantıda hem mevcut eğitim öğretim faaliyetleri hem de gelecek dönem planlamaları ele alındı.

2025-2026 eğitim yılı hazırlıkları değerlendirildi

Bakan Tekin, toplantının açılışında yaptığı konuşmada istişarenin önemine dikkat çekerek, il ziyaretlerinde öğretmenlerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu sürecin eğitim politikalarına katkı sunduğunu ifade etti. Toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav süreci de gündeme alındı.

Güvenli okul ve yeni tedbirler

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylara ilişkin adli ve idari süreçlerin sürdüğünü belirten Tekin, güvenli okul konusunun öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurguladı. Bu kapsamda alınan tedbirlerin geçici nitelik taşıdığını ifade eden Tekin, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıkları koordinasyonunda orta ve uzun vadeli çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Tekin, alınacak yeni kararlara ilişkin olarak eylül ayında ilave tedbirlerin devreye alınacağını bildirdi.

“Okul-aile iş birliği” vurgusu

Ailenin eğitim sürecindeki rolüne dikkat çeken Tekin, okul-aile iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek “ebeveyn okulu” projesinin önemine işaret etti.

Dijital mecralar ve eğitim teknolojileri

Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ’nin öğrencilerin gelişimi açısından önemli bir işlev gördüğünü belirten Tekin, tüm öğrencilerin bu imkanlardan faydalanmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda Tekin, “Bir, eğitim öğretim süreçleriyle ilgili atacağımız adımlar, iki, dijital mecrada yaşanan sorunlar, üç, toplumsal yapımızda ortaya çıkan sorunlar. Biz, bunları topyekun çözebilecek kapsamlı bir yol haritası açıkladık.” ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitim ve sahada takip

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Tekin, mayıs ayı boyunca düzenlenecek “Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik” etkinliklerinin farkındalığı artıracağını ifade etti.

Birim amirleri ve il milli eğitim müdürlerinden eğitim öğretim yılı sonuna kadar sahada aktif olmalarını isteyen Tekin, toplantıya katılan yöneticilere teşekkür etti.

Toplantı, birim amirlerinin sunumlarıyla gün boyu devam etti.

