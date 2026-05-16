Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kazakistan ziyaretimizi başarıyla tamamladık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’daki temaslarını tamamlamasının ardından “TUR” uçağıyla İstanbul’a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı
Kazakistan ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasların Türk dünyası açısından önemine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, “3 gün süren Kazakistan ziyaretimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.