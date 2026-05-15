Bakan Ersoy’dan tarihi eser kaçakçılığı operasyonuna dair açıklama: “Medeniyet mirasımıza sahip çıkma irademizin göstergesi”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla değil, tarihi mirasın korunması açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Ersoy, yürütülen çalışmaların kültür varlıklarının ait oldukları topraklarda korunması açısından kritik olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızca yurt dışından iadesi sağlanan eserlerin her biri kültür varlıklarımızın ait olduğu topraklara yeniden kavuşmasının taşıdığı güçlü anlamı ortaya koymaktadır. Ancak bizim için asıl mesele, bu eserlerin yıllar sonra geri getirilmesi değil; ait oldukları topraklardan hiç koparılmadan korunabilmesini sağlamaktır. Bu nedenle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen her çalışma, yalnızca bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda medeniyet mirasımıza sahip çıkma iradesinin de somut bir göstergesidir. Bu bakımdan, Emniyet Genel Müdürlüğümüz KOM Başkanlığı tarafından Konya merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon ülkemiz açısından son derece kıymetlidir."

“Bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır”

Operasyonda ele geçirilen kültür varlıklarına ve ortaya çıkarılan bağlantılara dikkati çeken Bakan Ersoy, başarılı çalışma nedeniyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi ve emniyet mensuplarını tebrik etti.

Bakan Ersoy, operasyonun kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyonda 500'den fazla kültür varlığının ele geçirilmesinin yanı sıra, yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı yapan kişiler arasındaki bağlantıların ve para transferlerinin ortaya çıkarılması, bir suç ağının çökertilmesini sağlamıştır. Bu başarılı çalışma, Türkiye’nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeledeki kararlılığını ve ciddiyetini dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir."