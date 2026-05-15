Türkiye'den Yemen'deki esir takası anlaşmasına destek

Türkiye’den Yemen’deki esir takası anlaşmasına destek

Ankara, Yemen hükümeti ile Husiler arasında tutukluların karşılıklı serbest bırakılmasına yönelik varılan kapsamlı mutabakatı memnuniyetle karşılarken, anlaşmanın ülkedeki barış sürecine ivme kazandırmasının beklendiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen hükümeti ile Husiler arasında tutukluların serbest bırakılmasına yönelik varılan kapsamlı mutabakatın memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda tarafların esir değişimi konusunda uzlaşmaya varması, uluslararası toplumda olumlu yankı buldu.

Türkiye’den barış sürecine destek mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen’deki barış sürecine dair umut verici olan bu gelişmeye dair şu ifadelere yer verildi:

“İlgili tüm tarafların sürece sundukları katkıları takdirle karşılıyoruz. Söz konusu mutabakatın, Yemen’deki ihtilafa kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması yönündeki gayretlere ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Türkiye, Yemen’in toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı barışın teminine yönelik çabalara olan desteğini sürdürecektir.”

“Tarihin en büyük esir takası anlaşması”

Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkan yardımcısı Yahya Muhammed Kezman da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Amman’da Husiler ile “tarihin en büyük esir takası anlaşmasının imzalandığını” belirterek sürecin önemine dikkat çekti.

Toplam 1728 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını öngören anlaşma; Husiler tarafından uzun yıllardır hapishanelerde tutulan asker ve güvenlik güçlerinin yanı sıra, kritik görevlerde bulunan siyasetçi ve gazetecileri de kapsıyor.

Bu gelişmenin, Yemen’de yıllardır süren insani krizin hafifletilmesi ve kalıcı ateşkes yolunda stratejik bir adım olması bekleniyor.

