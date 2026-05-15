Manavgat Belediyesine yönelik “rüşvet” davasında karar açıklandı

Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde görülen duruşmada, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında yargılanan görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 6’sı tutuklu 41 sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, sanık Niyazi Nefi Kara hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt yönetmek”, “irtikap”, “zimmet”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından mahkumiyet kararı verdi.
Kara’ya 45 yıl 22 ay 13 gün hapis cezası
Niyazi Nefi Kara’ya yönelik hükümde, farklı suç başlıklarından ayrı ayrı cezalar uygulandı.
Kara, örgüt yöneticiliğinden 5 yıl, irtikaptan 10 yıl 10 ay, zimmetten 5 yıl, rüşvet suçundan 13 yıl 6 ay 13 gün ve para aklama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığa toplamda 45 yıl 22 ay 13 gün hapis ve 2 bin 500 lira adli para cezası verildi.
“Baklava kutusunda rüşvet” iddiasına ağır ceza
Soruşturma sürecinde rüşvet paralarının “baklava kutusu” içerisinde teslim alındığı iddiasıyla gündeme gelen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de davada ağır hapis cezası alan isimler arasında yer aldı.
Mahkeme, Tüter’e “örgüt üyeliği”, “irtikap”, “zimmet”, “rüşvet alma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” suçlarından toplam 40 yıl 20 ay hapis cezası verdi.
Tüter ayrıca 2 milyon lira para cezasına çarptırıldı.
Diğer sanıklar hakkında da hükümler verildi
Davada yargılanan diğer sanıklar hakkında da farklı oranlarda hapis cezaları ve beraat kararları verildi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti.