İsrail: “Gazze’de Kassam Tugayları’nın üst düzey isimlerinden biri hedef alındı”

İsrail ile Hamas arasında yürürlükte bulunan ateşkese karşın Gazze kentine yönelik düzenlenen hava saldırısına ilişkin İsrail yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıda Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey isimlerinden birinin hedef alındığını iddia etti.

Katz’tan operasyon açıklaması

İsrail Savunma Bakanı Katz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze kentine yönelik gerçekleştirilen hava saldırısının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Operasyonun üst düzey koordinasyonla yürütüldüğünü belirten Katz, saldırı emrinin veriliş sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Talimatı Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte verdiklerini belirten Katz, ateşkese rağmen Gazze kentine düzenledikleri saldırıda İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın önemli komutanlarından el-Haddad’ı hedef aldıklarını öne sürdü.”

Saldırının ardından yıkım görüntüleri paylaşıldı

Saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gazze kentinde hedef alınan binanın ağır hasar aldığı ve alevler içinde kaldığı görüldü.

Saldırının sonuçlarına ve İzzeddin el-Haddad’ın durumuna ilişkin Hamas tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı.

Suikast tehdidi yeniden gündemde

İsrail Savunma Bakanı Katz’ın daha önce yaptığı açıklamalarda da Hamas’ın siyasi kanadının önde gelen isimlerinden Halil el-Hayye ile askeri komutan İzzeddin el-Haddad dahil olmak üzere örgütün üst düzey yöneticilerini hedef alacakları yönünde suikast tehdidinde bulunduğu belirtilmişti.

Gazze’ye yönelik son saldırı, ateşkes sürecinin geleceğine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.