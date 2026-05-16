“EYP avcısı” EFES-2026 Tatbikatında tanıtıldı

Narlıdere ilçesindeki İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetinde, görevli personel araç ve sistemin çalışma prensibine ilişkin bilgi verdi. Askeri personel, aracın otonom kullanım kabiliyetini uygulamalı olarak gösterirken, arazide oluşturulan senaryo kapsamında EYP düzeneğinin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi süreci sergilendi.

Yüksek güçlü elektromanyetik dalga ile etkisiz hale getiriyor

Senaryo kapsamında araziye yerleştirilen EYP düzeneğinin bulunduğu alana gelen sistem, ilk etapta tarama yaparak tehdidin yerini tespit etti. Ardından Yüksek Güçlü Elektromanyetik Dalga (YGEM) yayan sistem, elektronik devreyi fiziksel patlama oluşturmadan işlevsiz hale getirdi.

Tatbikatta ayrıca elektromanyetik dalganın etkisini göstermek amacıyla dijital saat kullanılan bir uygulama da yapıldı. Dalga yayılımı sırasında dijital saatin ekranındaki sayıların kaybolduğu, sistem durdurulduktan sonra ise cihazın yeniden formatlanarak çalışmaya başladığı gözlemlendi.

Nisan ayında envantere girdi

Nisan ayında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınan sistem, hedefteki elektronik devrelere zarar vererek EYP’leri güvenli mesafeden etkisiz hale getirme kapasitesiyle öne çıkıyor.

Sistem; yol ve güzergah emniyeti, konvoy güvenliği ile mayın ve EYP tehdidine karşı yürütülen operasyonlarda kullanılıyor. Otonom hareket kabiliyeti ve elektronik karıştırma özellikleri sayesinde birliklerin harekat emniyetinin artırılmasına katkı sağlıyor.







