MİT’ten casusluk operasyonu: 7 kişilik şebeke çökertildi

Türkiye’de kritik nitelikteki verileri yabancı istihbarat servislerine aktardığı tespit edilen 7 kişilik şebekeye yönelik operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Türkiye’de hassas bilgileri hedef alan bir casusluk şebekesini deşifre etti.

Hassas veriler toplanıp yurt dışına aktarıldı

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Türkiye’de faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları, dernekler, belirli gruplar ve kamu görevlilerine ilişkin hassas bilgileri topladığı belirlendi.

Bu bilgilerin daha sonra iki farklı yabancı istihbarat servisine aktarıldığı tespit edildi.

7 şüpheli gözaltında

Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alınırken, şebekenin Türkiye’nin milli güvenliğini hedef alan bir bilgi sızdırma ağı içinde faaliyet gösterdiği değerlendirildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğünü bildirdi.

