AjansHaber Gündem İsveç’te Nekbe’nin 78. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

İsveç’in başkenti Stockholm’de, İsrail’in 15 Mayıs 1948’de Filistinlilere yönelik uyguladığı zorunlu göç ve işgali ifade eden Nekbe’nin (Büyük Felaket) 78. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarının durdurulmasını istedi.

Göstericiler, Filistin bayrakları taşıyarak, “Siyonist rejimin Filistin’deki soykırımını durdurun” yazılı pankartlarla yürüdü.

"Nekbe gizli bir tarih gibi gösteriliyor”

Gösteriye destek veren Yahudi Antisiyonist İttifakı (JIPF) temsilcisi Jonathan Key, İsrail’in Filistin’deki işgal politikalarının 7 Ekim’de başlamadığını, yaklaşık 80 yıllık bir geçmişe dayandığını savundu.

Nekbe’nin tarihsel önemine dikkati çeken Key, konuyla ilgili farkındalığın yetersiz olduğunu belirterek, “Nekbe’nin adeta gizli bir tarih gibi muamele görmesi ve insanların bunu kendi çabalarıyla araştırmak zorunda kalması skandaldır. Bu konu, Holokost ve diğer önemli tarihi olaylar gibi eğitim müfredatlarında yer almalıdır.” ifadelerini kullandı.

Filistinliler 15 Mayıs’ı “Büyük Felaket” olarak anıyor

Filistinliler, İsrail’in 14 Mayıs 1948’de bağımsızlığını ilan etmesi ve yüz binlerce Filistinlinin zorunlu göçe maruz bırakılması nedeniyle 15 Mayıs’ı “Nekbe” olarak anıyor.

Tarihi kayıtlara göre, Nekbe sürecinde yaklaşık 1 milyon Filistinli yerinden edilirken, yüzlerce köy ve kasaba yok edildi, on binlerce kişi hayatını kaybetti.

