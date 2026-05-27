Prof. Dr. Sayın: "Her öğünde yüksek miktarda et tüketimi kesinlikle yapılmamalı"

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Cihat Burak Sayın, Kurban Bayramı'nda bilinçsiz et tüketiminin özellikle kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Et tüketiminin tek başına sağlıklı olabileceğine ancak yüksek kalorili yiyecekler, aşırı tuz, fazla protein alımı, sakatat ve kuyruk yağının özellikle kalp ve böbrek hastalarında risk oluşturduğuna işaret eden Prof. Dr. Sayın, her öğünde yüksek miktarda et tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Pişirme yönteminde haşlama önerisi

Etin hazırlanma biçiminin sağlık üzerindeki etkilerine dikkati çeken Prof. Dr. Sayın, yüksek ısıda pişirme yöntemlerinin taşıdığı riski, şu sözlerle anlattı:

"En önemli noktalardan biri etin pişirilmesidir. Çok yüksek sıcaklıklarda kızartma ve kavurma şeklinde tüketilen etlerde ortaya çıkan birtakım zararlı maddelerin de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği unutulmamalı."

En sağlıklı pişirme yönteminin haşlama olduğunu belirten Sayın, et tüketiminin öğünlere dengeli biçimde dağıtılması gerektiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Tüketim kısmında her öğünde yüksek miktarda et tüketimi kesinlikle yapılmamalı. Küçük öğünler halinde, sindirimi zorlaştırmayacak şekilde ve yanında bol miktarda su, eşlik eden sebze, meyve ya da yoğurt ve ayranla etleri tüketmek etin verdiği hazımsızlığı, sindirim güçlüğü sorunlarının da önüne geçmeyi sağlayacaktır.”

Fazla tuz ve protein kronik hastalıkları tetikleyebilir

Bayramda et yemeklerine ekstra tuz eklenmesinin özellikle hipertansiyon ve kalp hastaları açısından oluşturabileceği tehlikeye işaret eden Sayın, "Böbrek yetmezliği hastalarında, yüksek miktarda et tüketimine bağlı aşırı bir protein ve asit yükü ve buna bağlı olarak böbrek yetmezliğinin alevlenmesi söz konusu olabiliyor." dedi.

Gut hastalarının da yüksek miktarda et tüketiminden kaçınması gerektiğini vurgulayan Sayın, diyabet hastalarında etin yanında fazla karbonhidrat tüketilmesinin ciddi risk oluşturabileceğini ifade etti.

Öğünlerde küçük porsiyon ve yağsız et tercih edilmeli

Kalp yetmezliği ve koroner arter hastalarında aşırı tuz tüketiminin olumsuz etkilerinin daha belirgin görülebileceğini aktaran

Prof. Dr. Sayın, bayramda et tüketiminde dikkat edilmesi gereken temel ilkeleri şöyle sıraladı:

"Öncelikle ölçülü olarak, küçük porsiyonlar halinde tüketmek bir seferde aşırı miktarda et tüketmemek en önemlisi. Hepimiz bayramda et tüketeceğiz ancak bunu ölçülü miktarda, olabildiğince yağsız şekilde, mutlaka sebze, meyve, yoğurt ve bol su eşliğinde yapmalıyız."