Diyetisyenden uyarı: "Etlerin çiğ veya az pişmiş tüketilmesi, önemli sağlık sorunlarına yol açabilir"

Bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kırmızı etin, veteriner kontrolünden geçmiş kurbanlıklardan temin edilmesinin önemine işaret eden Yıldırım, etin uygun yöntemlerle hazırlanıp yeterli miktarda tüketilmesi ve sindirimi kolaylaştıracak yeşilliklerle birlikte servis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bayramların aile bireylerini aynı sofrada buluşturan, birlik ve paylaşma duygusunu güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayan Yıldırım, sağlığın korunmasında yeterli ve dengeli beslenmenin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Kalplerimizin temizlik ve arınma günüdür aslında bayramlar. Kıymetini bilmek lazım. Bu süreçte sağlığın da yeterli ve dengeli beslenmeden geçtiğini de unutmamakta fayda vardır. Kurban Bayramı'nda sofraların baş tacı kırmızı eti veteriner kontrolünden geçmiş kurbanlıklardan temin etmek, uygun pişirme yöntemleri ile pişirip, yeterli porsiyonda tüketip; etin sindirimini kolaylaştıracak limonlu yeşilliklerle sofralarınızı süslemek sağlığınızı korumada size fayda sağlayacaktır." dedi.

Et tüketiminde sağlıklı pişirme yöntemleri öne çıkıyor

Kurban etinin hazırlanmasında haşlama ve ızgara gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini aktaran Yıldırım, yüksek ısı ve kızartma işlemlerinin sağlık açısından oluşturabileceği risklere dikkati çekti.

Etin sebzelerle birlikte pişirilmesi veya salata eşliğinde tüketilmesinin besin çeşitliliği ve sindirim açısından yararlı olacağını dile getiren Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

"Eti pişirme yöntemi olarak haşlama ve ızgara gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmeli, çok yüksek ısıl işlem ve kızartma yöntemi gibi çeşitli kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabilecek pişirme yöntemlerinden uzak durulmalıdır. Etin tek başına değil de sebzelerle birlikte pişirilmesi, ızgara sebzeler veya salatalar ile birlikte tüketilmesi, hem besin çeşitliliğinin sağlanması açısından hem de sindirimi diğer besinlere göre zor olan etin kolay sindirilebilmesi açısından sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Etlerin çiğ veya az pişmiş tüketilmesi, önemli sağlık sorunlarına yol açabilir."

Kurban etlerinin saklanmasında porsiyonlama uyarısı

Etlerin sağlıklı şekilde muhafaza edilebilmesi için büyük parçalar halinde değil, tek pişirimlik miktarlara ayrılarak saklanması gerektiğini belirten Yıldırım, buzdolabı ve derin dondurucuda saklama koşullarına ilişkin bilgi verdi.

Etlerin kullanım miktarına göre hazırlanmasının hem saklama hem de sonraki tüketim süreci açısından önem taşıdığını kaydeden Yıldırım, "Etler büyük parçalar şeklinde değil ancak kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Buzdolabında eksi 2 derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise eksi 18 derecede daha uzun süre etler saklanabilmektedir." ifadelerini kullandı.

“Aşırı miktarda yemekten kaçının, az ve sık yemek yemeye özen gösterin”

Bayram süresince beslenme düzeninin korunması, aşırı yemek tüketiminden kaçınılması ve sıvı alımına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadelerde bulundu:

"Gününüz sevdiklerinizle hafif bir kahvaltı ile başlasın. Aşırı miktarda yemekten kaçının, az ve sık yemek yemeye özen gösterin. Gün içerisinde 2-3 saatten daha uzun süre aç kalmayın. Sıvı alımına dikkat edin ve günde yaklaşık 2-3 litre su için. Çok hızlı yemek yemeyin, yediklerinizi çok iyi çiğneyin. Yemek pişirme yöntemi olarak kızartmalar yerine, ızgaraları veya haşlamaları tercih edin. Kırmızı ette bulunan demirin vücut tarafından daha aktif kullanılmasını sağlamak için yanına mutlaka limonlu bir salata veya bir sebze yemeği eşlik ettirin."

“Sebze ve meyve tüketimine ağırlık verin”

Kurban Bayramı'nın geleneksel yemekleri arasında yer alan kavurmanın hazırlanmasında ilave yağ kullanımından kaçınılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, yemeğin tereyağı, kuyruk ya da iç yağı eklenmeden kendi suyunda ve kısık ateşte pişirilmesini tavsiye etti.

Bayram boyunca ağır hamur tatlıları ile aşırı yağlı, tuzlu ve yüksek kalorili gıdalar yerine sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:

“Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu, kalori açısından yoğun yiyecekler yerine, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verin. Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için kalp-damar hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek tansiyonu olan kişiler, Kurban Bayramı'nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeli ve porsiyon kontrolünde dikkatli olmalıdır. Sağlıklı yaşamın en temel kurallarından biri olan fiziksel aktivitenin artırılması için günlük yürüyüşler yapabilir. Sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum.”