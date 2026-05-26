Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi. Görüşmede, devlet protokolünden isimler de yer aldı. Programda Burhanettin Duran, Kürşad Zorlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.