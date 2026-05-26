93 sosyal medya hesabına erişim engeli

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca son 3 günde yapılan teknik ve hukuki incelemelerde, söz konusu hesapların kamu düzenini bozmayı hedefleyen provokatif paylaşımlar yaptığı, devlet büyüklerine hakaret içerikli içerikler yayımladığı ve toplumsal kaos oluşturmayı amaçlayan organize dijital faaliyetler yürüttüğünün tespit edildiği bildirildi.

Yetkililer, erişim engeli getirilen hesap sahiplerinden kimlik bilgilerine ulaşılan kişiler hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Organize dijital operasyon vurgusu

Güvenlik kaynakları, bazı hesapların sistematik dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğünü, bazılarının ise terör örgütleriyle iltisaklı dijital ağlarla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Kaynaklar, sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyon girişimlerinin bireysel ifade sınırlarını aşarak toplumsal güvenliği hedef alan organize operasyonlara dönüştüğünü ifade etti.

Kurumlar arası ortak çalışma

Dijital tehditlerin yalnızca güvenlik boyutuyla değil hukuk, iletişim ve kamu düzeni perspektifiyle de eş zamanlı takip edildiği kaydedildi.

İlgili kurumların ortak veri paylaşımı ve hızlı müdahale mekanizmasıyla hareket ettiği belirtildi.